La Cumpănă au apărut draGOnii!

Ieri, la Cumpăna s-a inaugurat primul club de GO din Dobrogea. Pe numele său "blue draGOns", clubul de GO din Cumpăna şi-a găsit o gazdă inedită - cancelaria Bisericii "Cuvioasa Paraschiva" şi un preşedinte neaşteptat - preotul Ciocan Cosmin, cel care a luat ieri (cu brio!) examenul de doctorat în teologie dogmatică. Arhiplină ieri, cancelaria bisericii a găzduit deschiderea oficială a primului club de GO din Dobrogea. Participare selectă - primăriţa Mariana Gâju, directorul DSJ Constana - Elena Frîncu, reprezentanţi ai FR Go şi mulţi copii! Pentru că baza acestui club sînt copiii. Ei au şi adus primele succese pentru clubul din Cumpăna - la un concurs inter-cluburi organizat (la începutul lunii) la Bucureşti reprezentanţii de la blue draGOns au ocupat primele trei locuri! La inaugurarea de ieri a fost prezent şi cel mai valoros jucător de GO din România şi unul dintre cei mai buni din lume - Cătălin Ţăranu. După 9 ani petrecuţi în Japonia, unde s-a perfecţionat în GO (acum este 5 Dan în acest sport), Ţăranu s-a întors în România, unde încearcă să promoveze acest străvechi sport. El a fost uimit de efervescenţa stîrnită de jocul de GO la Cumpăna şi a promis că va veni să joace cît de des poate cu micuţii jucători de la blue draGOns.