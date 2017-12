Sora cea mare a regretatului cântăreţ Michael Jackson, La Toya Jackson, s-a căsătorit. Cântăreaţa şi actriţa în vârstă de 57 de ani s-a căsătorit cu Jeffre Phillips, care îi este prieten apropiat de mai mulţi ani, dar şi partener de business, în cadrul unei ceremonii la Los Angeles. La eveniment au participat mama artistei, Katherine Jackson, dar şi nepotul ei Prince, unul dintre copiii lui Michael Jackson. Jeffre Phillips a cerut-o în căsătorie pe La Toya Jackson chiar în reality show-ul ”Life with La Toya”, pe care aceasta îl realizează la televiziunea americană Oprah Winfrey Network (OWN). O sursă a declarat însă pentru revista ”The National Enquirer” că cei doi au o relaţie de mai mulţi ani. Jeffre Phillips a vorbit despre relaţia sa de prietenie cu La Toya într-un interviu acordat ”The Daily Beast”. ”I-am cunoscut pe toţi din familia ei, înainte să o cunosc pe ea. Îi ştiam pe Michael şi pe Jermaine şi pe toţi ceilalţi înainte să o întâlnesc pe La Toya şi, ca să fiu sincer, credeam că era o ciudată. Apoi am cunoscut-o şi am descoperit cât de deşteaptă şi de talentată era şi am devenit imediat prieteni”, a spus Jeffre Phillips.

La Toya Jackson a mai fost căsătorită cu Jack Gordon. Cei doi s-au căsătorit în 1989. Cântăreaţa a declarat în 2011 că mariajul ei cu Jack Gordon, care i-a fost şi manager până la decesul acestuia, în 2005, a fost unul forţat, iar fostul ei soţ o abuza şi dorea să o izoleze de prieteni şi de familie. La Toya Jackson a lansat, în 2011, cartea ”Starting Over”, un volum de memorii care include opiniile, gândurile şi sentimentele artistei referitoare la moartea fratelui ei. Din aprilie 2013, are propria sa emisiune, intitulată ”Life with La Toya”, un reality show difuzat de reţeaua de televiziune OWN.