“Lăzăroiu - probleme psihice sau lipsă neuroni”

Consilierul prezidenţial Sebastian Lăzăroiu susţine, într-un interviu, că el bagă mâna în foc că în cazul în care preşedintele Băsescu va fi suspendat din nou, SUA nu vor mai menţine Parteneriatul Strategic cu România, iar UE ne va suspenda dreptul de vot, ceea ce este o catastrofă: \"După-aia, Dumnezeu cu mila, suntem o ţară din Asia, nu mai suntem o ţară europeană, nici nu îmi mai dau seama ce miză ar avea preşedintele sau alţi lideri politici care mai rămân responsabili\". În replică, senatorul PNL Puiu Haşotti a arătat, ieri, că afirmaţiile lui Lăzăroiu dovedesc faptul că acesta ar avea \"probleme medicale, psihice\": \"Dacă a încercat să facă o diversiune, înseamnă că mai are câţiva neuroni care-i umblă haotic, prin craniu. E o diversiune atât de ieftină încât eu cred că mai are câţiva neuroni\". (A.M.)