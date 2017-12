Leul a atins un maxim al ultimilor şase ani şi cinci luni faţă de dolar

Moneda naţională a urcat, ieri, la cea mai înaltă cotaţie a ultimilor şase ani şi cinci luni faţă de dolar, de 2,4869 lei/euro, ca urmare a deprecierii monedei americane pe pieţele internaţionale, explică analiştii. Cursul afişat ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu aproape un ban faţă de dolar (0,37%) de la 2,4961 lei/euro, cît era joi, la 2,4869 lei/euro, nivel ce nu a mai fost atins din 1 noiembrie 2000, cînd banca centrală a afişat un curs de 24.867 lei vechi (echivalentul a 2,4867 lei noi) pentru un dolar. Este a treia zi consecutiv cînd dolarul înregistrează valori minime în raport cu moneda naţională. “Dolarul s-a depreciat pînă la 1,3440 dolari/euro, nivel pe care nu l-a mai atins de doi ani, ca urmare a datelor mai slabe decît se aştepta piaţa cu privire la şomajul din Statele Unite”, a spus analistul Credit Europe Bank, Melania Hăncilă.

Piaţa financiară românească nu tranzacţionează direct moneda americană, dar banca centrală calculează raportul leu/dolar în funcţie de evoluţia pieţelor financiare internaţionale. Dolarul a oscilat în prima parte a zilei de ieri faţă de moneda europeană între 1,3410 şi 1,3435 dolari/euro. BNR a afişat, ieri, un curs oficial de 3,3381 lei/euro, moneda naţională depreciindu-se cu 31 de lei vechi (0,09%) faţă de nivelul de joi al monedei europene, cînd era de 3,3350 lei/euro. Banca centrală a afişat în prima parte a zilei de ieri un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,03% pe an, faţă de 7,06% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 7,88% pe an de la 7,86% pe an, cît era joi.