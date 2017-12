Leul a recuperat peste un ban în faţa monedei europene

Moneda naţională s-a apreciat, ieri, cu 0,49% faţă de euro, pînă la 3,3069 lei/euro, ca urmare a ordinelor de vînzare de valută din prima parte a zilei, venite preponderent de la investitorii străini, susţin dealerii. \"Leul s-a apreciat treptat în prima parte a şedinţei valutare de ieri, în condiţiile în care vînzările de valută par să fi fost făcute în special de clienţii nerezidenţi\", a spus Ciprian Mihai, şef de departament în cadrul trezoreriei Volksbank. Moneda naţională a avut o evoluţie similară cu aceea a zlotului şi a coroanei slovace, care s-au apreciat uşor faţă de euro, în vreme ce lira turcească şi forintul au înregistrat o evoluţie destul de stabilă faţă de moneda europeană, a mai spus Mihai.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3069 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 163 de lei vechi (0,49%) faţă de euro, de la 3,3232 lei/euro, cît era joi. După deschiderea şedinţei valutare la 3,3140-3,3170 lei/euro, leul s-a apreciat uşor, iar în jurul orei 14:30 euro era cotat la 3,3030-3,3080 lei. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3662 şi 1,3697 dolari/euro, iar în jurul orei 14:30, ora României, cotaţia era de 1,3686 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 167 de lei vechi (0,68%) faţă de dolar, de la 2,4332 lei/dolar, cît era joi, la 2,4165 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5,16% pe an, faţă de 5,31% pe an, cît în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 6,19% pe an, de la 6,31%, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la 5,5-6,5% pe an.