Leul, cea mai supraevaluată monedă din ţările emergente

Leul este cea mai supraevaluată monedă din pieţele emergente şi rămîne vulnerabilă la o posibilă criză regională, întrucît economia are dezechilibre majore, politica fiscală este prociclică, iar situaţia politică este nesigură, spun analiştii Danske Bank. \"Leul este cea mai supraevaluată monedă din toate pieţele emergente pe care le urmărim. Unele dintre modelele noastre arată faptul că leul ar putea fi supraevaluat cu peste 30%\", se arată într-un raport al băncii daneze. Analiştii Danske Bank dau o recomandare de cumpărare a monedei europene pe cotaţia euro/leu în pieţele valutare la vedere. \"De la începutul lunii iulie, leul românesc s-a depreciat considerabil. Totuşi, credem că este loc pentru o depreciere şi mai puternică\", se menţionează în raport.

Principalii factori care contribuie la deprecierea leului sînt slăbiciunile economiei româneşti, considerată printre cele mai dezechilibrate din regiune, cu pieţe de active \"supraîncălzite\", o creştere \"excesivă\" a creditării şi un deficit de cont curent foarte mare. \"Finanţarea mare de care are nevoie România pentru acoperirea dezechilibrelor externe mari, face ca economia românească să fie foarte sensibilă la restrîngerea creditării pe plan mondial\", se spune în raport. România este plasată de analiştii de la Danske Bank într-un grup de ţări din care mai fac parte Bulgaria şi statele baltice, care au un risc ridicat de corecţii în economie şi de apariţie a unor probleme financiare. Analiştii Danske Bank susţin că tendinţa de apreciere a leului din ultimii trei ani s-ar fi inversat. \"Potrivit analizelor noastre tehnice, cursul euro/leu va întîmpina rezistenţă în jurul pragului de 3,40 lei/euro. Dacă acest nivel nu rezistă, următorul prag de rezistenţă se va situa în jurul a 3,55 lei/euro\", se mai arată în raport. Ultimele estimări ale Danske Bank privind cotaţia leului faţă de moneda europeană indică un curs de aprox. 3,40 lei/euro peste trei luni, 3,50 lei/euro peste şase luni şi 3,60 lei/euro peste un an. Analiştii de la Danske Bank au avut în timp, estimări pesimiste în ce priveşte evoluţia leului, care nu s-au confirmat totuşi. Banca daneză estima, la finalul lunii mai, o depreciere a leului cu 8,5% în următoarele trei luni, pînă la o cotaţie de 3,55 lei/euro, care urma să se adîncească ulterior pînă la 3,60 lei/euro. La finalul lunii august, cursul era de 3,27 lei/euro, cu 7,8% sub estimările economiştilor de la Danske Bank.