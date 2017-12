Leul s-a apreciat fără motiv!

Cursul de referinţă anunţat vineri de Banca Naţională a României (BNR) a scăzut, pentru a doua zi la rând, şi a ajuns la 4,4517 lei/euro, atingând cel mai redus nivel din ultimele patru săptămâni. Rata de schimb publicată vineri este cu 1,08 bani (0,24%) sub nivelul de joi, de 4,4625 lei/euro. Leul s-a întărit vineri şi în raport cu dolarul american, paritatea coborând cu 1,12 bani (0,35%), de la 3,2273 la 3,2161 unităţi. Totodată, perechea leu/franc elveţian a scăzut cu 0,54 bani (0,14%), de la 3,6572 la 3,6518 unităţi. „Leul s-a împotrivit tendinţei regionale. Aprecierea neobişnuit de puternică a leului este similară cu evoluţia pozitivă a titlurilor de stat (neexplicată de date publice)“, notează analiştii ING Bank. În regiune, zlotul şi forintul au scăzut cu circa 0,2% în faţa euro. Pe de altă parte, ratele medii ale dobânzilor afişate vineri dimineaţă de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei la 24 de ore au scăzut nesemnificativ, de la 2,81 - 3,31% la 2,79% - 3,29% pe an. Dobânzile sunt în continuare aproape de rata de referinţă a BNR, de 3,5% pe an. Nu în ultimul rând, indicatorul ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a scăzut nesemnificativ, de la 3,02 la 3% pe an.