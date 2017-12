Leul s-a apreciat nesemnificativ în raport cu euro

Leul a cîştigat, ieri, 0,04% în faţa monedei europene pînă la 3,5568 lei/euro, potrivit cursului afişat de Banca Naţională a României (BNR), ca urmare a cîtorva ordine de vînzare de valută, susţin analiştii. La prima oră, euro era cotat la 3,5344 lei, după care leul s-a depreciat pînă la 3,5610 lei/euro, dar şi-a revenit ulterior pînă la 3,5435 lei/euro. La 14:30, euro era cotat la 3,5465-3,5535 lei. \"Volatilitatea cursului a fost destul de ridicată, dar volumele tranzacţionate nu au fost foarte mari. Leul a avut o tendinţă de depreciere faţă de euro, care poate fi rezultatul aversiunii faţă de risc a investitorilor străini. Contextul internaţional e destul de incert, iar aprecierea dolarului din ultimele zile a atras deprecierea valutelor din ţările emergente\", a spus analistul Credit Europe Bank, Georgiana Constantinescu. El a adăugat că, deşi piaţa anticipa o uşoară apreciere a leului pe final de an, în aşteptarea unor intrări mai mari de valută în ţară de la românii care lucrează în străinătate, acestea nu s-au văzut, ceea ce limitează posibilităţile de apreciere a leului în perioada următoare.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,5568 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu mai puţin de un ban (0,04%) faţă de euro, de la 3,5584 lei/euro, cît era luni. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat între 1,4365 şi 1,4419 dolari/euro, iar la 14:10, ora României, moneda americană era cotată la 1,4394 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu aproape un ban (0,32%) faţă de dolar, de la 2,4789 lei/dolar, cît era luni, la 2,4709 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 5,09% pe an, faţă de 6,54% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobînda a scăzut la 6% pe an, de la 7,19% pe an, cît era luni. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au coborît uşor la 5-6% pe an, întrucît se apropie sfîrşitul perioadei de constituire a rezervelor minime obligatorii. În plus, se vehiculează şi mai multe sume restituite din oferta Transgaz, potrivit dealerilor.