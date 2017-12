Leul s-a depreciat cu 0,28% în raport cu euro

Leul a pierdut, ieri, un ban (0,28%) în faţa monedei europene pînă la 3,5584 lei/euro, potrivit cursului afişat de Banca Naţională a României (BNR), ca urmare a ordinelor de cumpărare de valută efectuate de investitori în regiune, susţin dealerii. La prima oră, euro era cotat la 3,54 lei, după care cursul a căzut brusc la 3,52 lei/euro, dar şi-a revenit la fel de brusc la 3,55 lei/euro, iar apoi a continuat să urce treptat pînă la 3,5620 lei/euro. Ulterior, leul a recuperat o parte din terenul pierdut, iar la 14:00, euro era cotat la 3,5540-3,5570 lei. \"Leul s-a depreciat uşor ieri, dar cursul nu a reuşit să se menţină peste nivelul de 3,56 lei/euro. Şi celelalte monede ale ţărilor emergente din regiune s-au depreciat uşor faţă de moneda europeană\", a spus dealerul Băncii Comerciale Carpatica (BCC) Florin Constantinescu. Cursul afişat, ieri, de BNR, de 3,5584 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu un ban (0,28%) faţă de euro, de la 3,5484 lei/euro, cît era vineri. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat de la 1,4453 la 1,4332 dolari/euro, dar ulterior dolarul s-a depreciat brusc, iar la 14:00, ora României, moneda americană era cotată la 1,4390 dolari/euro.

Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o depreciere a monedei naţionale cu patru bani (1,65%) faţă de dolar, de la 2,4386 lei/dolar, cît era vineri, la 2,4789 lei/dolar, ca urmare a deprecierii leului faţă de euro şi a monedei europene faţă de dolar pieţele internaţionale. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 6,54% pe an, faţă de 7,10% pe an, cît era la sfîrşitul săptămînii anterioare, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobînda a scăzut la 7,19% pe an, de la 7,67% pe an, cît era vineri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au coborît uşor la 6,75% pe an, pentru că se apropie sfîrşitul perioadei de constituire a rezervelor minime obligatorii. În plus, se vehiculează şi mai multe sume restituite din oferta Transgaz, potrivit dealerilor. Banca centrală a atras 5,737 miliarde de lei la licitaţia de ieri, iar scadenţa depozitului va avea loc pe 28 decembrie, în condiţiile în care ziua de 31 decembrie a fost declarată de BNR drept zi nebancară. Dobînda oferită de banca centrală a fost de 7,50% pe an, iar la licitaţie au participat 17 bănci. \"BNR a atras o sumă mai mare decît cea care a revenit ieri în piaţă, dar operaţiunea nu a stimulat creşterea dobînzilor interbancare\", a încheiat dealerul Băncii Comerciale Carpatica.