Linie bugetară dedicată bolilor rare

Din 2016, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Vasile Ciurchea, a declarat vineri, la Zalău, că vrea crearea unei linii bugetare dedicate bolilor rare, din care să se poată finanța cazurile speciale ale pacienților care suferă de astfel de afecțiuni. ”Pentru bolile rare noi nu am avut o experiență foarte bună sau o experiență acumulată în timp și am încercat să învățăm din mers ce a trebui făcut, care sunt primii pași și cum să putem rezolva problemele bolnavilor. Anul trecut au intrat (pe lista medicamentelor compensate - n.r.) câteva molecule pentru bolnavii cu boli rare, or să mai intre și anul acesta și destul de repede. (...) Spuneam că am făcut câțiva pași. Nu suficienți...“, a spus dr. Ciurchea. Tot el a menționat că ”sunt boli care apar atunci, sunt pacienți pentru care nu se poate ști dinainte, nu se poate previziona, astfel încât să se creeze un buget cum sunt pentru celelalte programe”. ”Și atunci cred în această soluție de a exista un buget de rezervă și din acest buget să putem finanța ceea ce este nevoie”, a precizat dr. Vasile Ciurchea.