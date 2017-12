Lipsă de încredere pentru Halep

Jucătoarea de tenis Simona Halep, aflată pe poziţia a cincea în ierarhia mondială, şi-a explicat prestaţia mai puţin reuşită din meciul cu britanica Johanna Konta (locul 11 WTA), scor 6-3, 6-7 (7/9), 2-6, şi a precizat că lipsa de încredere a reprezentat principala cauză a înfrângerii.

„Am dominat meciul, am fost aproape de victorie. Nu cred că antrenorul ei a schimbat soarta jocului. Doar că jocul s-a echilibrat, iar când Johanna a început să joace mai bine, încrederea mea a scăzut, deoarece nu am avut multe meciuri în acest an, în timp ce ea a avut şi are un ritm bun”, a declarat Simona Halep în cadrul conferinţei de presă de la finalul partidei.

În urma parcursului avut la turneul de la Miami, Halep va primi un cec în valoare de 146.575 de dolari, 215 puncte WTA şi va rămâne pe poziţia a cincea în clasamentul mondial.

Konta o va înfrunta în semifinale, în noaptea de joi spre vineri, de la ora 4.00, pe Venus Williams, aflată pe locul 12 WTA, care a învins-o, joi, pe germanca Angelique Kerber, ocupanta primei poziţii în ierarhia mondială, cu scorul de 7-5, 6-3, după o oră şi 41 de minute.

În cealaltă semifinală, programată joi seară, de la ora 20.00, se vor întâlni daneza Caroline Wozniacki (14 WTA) şi jucătoarea cehă Karolina Pliskova (3 WTA), care au trecut în sferturile de finală de Lucie Safarova (Cehia, 36 WTA), respectiv Mirjana Lucic-Baroni (Croaţia, 29 WTA).

Prezenţa în semifinalele turneului de la Miami este recompensată cu un cec în valoare de 287.515 dolari şi 390 de puncte WTA.

