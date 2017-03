Halep, mulțumită după calificarea în optimi la Miami

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și favorită nr. 3, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Miami, dotat cu premii în valoare totală de 6.993.450 de dolari, după cel mai bun meci al său în 2017. Halep a trecut în două seturi, în noaptea de duminică spre luni, de Anett Kontaveit (Estonia, locul 112 WTA), scor 6-3, 6-0, după 57 de minute de joc.

La finalul partidei Halep s-a declarat mulţumită de prestaţia sa şi a vorbit şi despre meciul următor, în care o va întâlni pe Samantha Stosur (Australia, locul 19 WTA).

„Sunt foarte fericită. Cred că e cel mai bun tenis al meu în acest an. M-am bucurat de fiecare moment. Am vrut să fiu foarte agresivă, să stau aproape de linie, să iau mingea rapid şi în urcare. Serviciul a funcţionat chiar bine azi. De fapt, totul a mers bine pentru mine. M-am simţit uşoară pe teren şi am putut alerga foarte mult. Urmează un meci dificil, pentru că o ştiu destul de bine pe Samantha Stosur. Ştiu cum trebuie să joc cu ea. Va fi o provocare mare pentru mine. Vin după o pauză, nu am nimic de pierdut şi voi încerca să dau totul, la fel cum am făcut azi, şi să mă bucur de fiecare moment”, a declarat Halep, care o va întâlni pe Stosur în noaptea de luni spre marţi, în jurul orei 2.00, ora României.

Calificarea în optimi la Miami este recompensată cu 77.265 de dolari şi 120 de puncte WTA.

PATRICIA ȚIG, ELIMINATĂ LA MIAMI

Patricia Ţig (locul 95 WTA) a ratat prezența în optimile turneului WTA Premier Mandatory de la Miami, fiind eliminată în turul al treilea al întrecerii de simplu. Ţig a cedat în duelul cu americanca Venus Williams (12 WTA), care s-a impus cu scorul de 6-3, 6-0, după o oră și 11 minute de joc. Pentru performanţa de la Miami, Patricia Ţig a fost recompensată cu 41.350 de dolari, dar şi cu 65 de puncte WTA, graţie cărora va urca zece locuri în clasament, până pe 85.