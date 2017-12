Litoralul petrece nebunește!

Primul weekend al lunii august aduce o nouă avalanșă estivală de evenimente de divertisment, cu diversitate și spectaculozitate, pentru gusturi diferite și de mare amploare. De la nord la sud, litoralul nu va dormi sâmbătă noapte, iar turiștii și localnicii se vor distra împreună la Carnaval, festivaluri, petreceri, spectacole și concerte incandescente.

CLUBURILE DIN MAMAIA Nebunia „made in Mamaia” se declanșează în fiecare weekend, după miezul nopții, prin cluburile din stațiune, astfel că petrecerile nebune se vor întinde iar până în zori de zi și de această dată. În Crema Summer Club are loc, sâmbătă noapte, after-party-ul Galei Super Kombat, la care vor participa luptători care vor veni pe ringul de dans direct din ringul de box, iar printre cei anunțați se află și Cătălin Moroșanu. Clubul Le GaGa pregătește o adevărată petrecere tematică de gală, intitulată „Award Night”, în clubul Ego va mixa DJ Kahoona, iar clubul Luv a pregătit petrecerea „We Can Dance Until We Die”, cu DJ Alexunder Base, DJ Maryo și DJ Smart.

FOLK YOU 2014, LA FINAL Festivalul anual „Folk You! Florian Pittiş" are programată, sâmbătă, ultima seară de spectacole. Pe scena de pe plaja din Vama Veche vor urca, începând cu ora 18.00, trupele și artiștii: Contraste, Maria Gheorghiu, Basska, Alexandru Andrieş, Alina Manole Band, Ada Milea, Florin Chilian, Viţa de Vie, Travka, Celelalte Cuvinte şi Vama. Tot sâmbătă va fi înmânat și trofeul festivalului. Intrarea este liberă.

COMEDIE Actorii de comedie Mihai Bobonete, alias Bobo, și Adrian Văncică, alias Celentano, cunoscuți pentru rolurile din serialul de comedie „Las Fierbinți”, continuă seria de reprezentații artistice din Mamaia. Ei vor susține, sâmbătă și duminică, noi show-uri efervescente de umor, pe scena restaurantului Harlequin din Mamaia. Spectacolele sunt programate de la ora 22.00, iar biletele pot fi procurate, zilnic, de la sediul restaurantului, între orele 11.00 - 23.00, la prețul de 55 de lei. Spectacolul are conținut explicit și este interzis copiilor sub 16 ani, iar participanții sunt rugați să vină de la ora 21.00, pentru o mai bună desfășurare a evenimentului.

„NOPȚI ALBE LA MAREA NEAGRĂ“ Turiștii din sudul litoralului și mangalioții au parte, în acest weekend, de o nouă ediție a seriei de spectacole „Nopți Albe la Marea Neagră”, în Portul Turistic Mangalia. Sâmbătă, de la ora 20.30, vor evolua pe scenă trupa de dans Salsa Mi Vida, formația Fairplay din Constanța și mai mulți interpreți locali, îndrăgostiți de muzica anilor '80. A doua seară, cea de duminică, este rezervată rock-ului. Trupa The R.O.C.K. (The Rise of the City King), formație-tribut AC/DC, va readuce la viață muzica, dar și gesturile, acompaniamentul, mișcarea scenică ale componenților legendarei trupe australiene AC/DC.