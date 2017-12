Lovitură de teatru - Imunitatea lui Băsescu, O FĂCĂTURĂ a DNA-ului lui Morar

Şi totuşi, Traian Băsescu nu are imunitate! Este chiar decizia Curţii Constituționale a României (CCR), care a scăpat bomba undeva în zecile de pagini ale motivării Deciziei 284 / 21 mai 2014, care se termină plicticos, cu singura concluzie posibilă că între Guvern și Președinție nu există conflict constituțional în ce privește campania electorală fățișă pe care Traian Băsescu a făcut-o PMP în scrutinul europarlamentar. Practic, CCR a desființat mitul imunității absolute a președintelui Traian Băsescu, mit pe care tot CCR l-a creat şi DNA l-a susţinut şi respectat, care a fost perpetuat ani la rând în practicile juridice și în baza căruia șeful statului nu a fost cercetat în dosarul "Flota", spre exemplu, sau „Mihăileanu” sau în celelalte anchete penale în care a fost implicat. Revenind la Decizia 284, CCR a hotărât în unanimitate că președintele României "rămâne răspunzător pentru toate actele și faptele săvârșite în perioada în care a exercitat funcția publică și care nu au legătură cu voturile sau opiniile politice". Jurnaliştii de la luju.ro, care au descoperit bomba din jurisprudență, au subliniat că hotărârea CCR a fost semnată și de actualul judecător constituțional Daniel Morar, care a mințit tot timpul, cât timp a fost șeful DNA, că Traian Băsescu are imunitate absolută. Şi nu doar atât. „Crezul” potrivit căruia Băsescu are imunitate pe viaţă prezidenţială a fost preluat şi de actuala şefă a DNA, Codruţa Kovesi, care ne recita de curând aceeaşi poezie. Cum este posibil ca niciunul dintre zecile de capete luminate în combustia băsismului să nu fi remarcat o atare scăpare? Sau poate au lăsat-o să treacă neobservată dat fiind cutremurul al cărui epicentru este acum Traian Băsescu? Hm!

Ce implicaţii are „scăparea” CCR? Ne scapă ea de Băsescu? Zilele următoare ne vor aduce cu siguranţă episoade interesante, în care cei uniţi în cuget şi-n simţiri în jurul preşedintelui vor încerca să găsească portiţe de scăpare, să interpreteze, să inventeze, să mintă, să falsifice etc. Că doar n-o să vină Zegrean să zică: „Mda, de pe 21 mai 2014, Traian Băsescu nu mai are imunitate şi poate fi cercetat penal pentru faptele sale...”. Începem cu şantajul şi ameninţările la adresa senatorului Gabriela Firea, care s-au constituit într-un dosar împotriva sa şi care se află în derulare, sau poate direct cu dosarul lui Bercea Mondial, în care preşedintele ţării poate fi citat, lejer, ca inculpat, potrivit avocatului Pavel Abraham? Sau ne întoarcem puţin în timp şi răsfoim dosarele ALRO, Hayssam, dosarul celor 66 de case retrocedate într-o singură zi sau pe cel al lui Căşuneanu? Hm?

Decizia-bombă a CCR, 284 / 21 mai 2014, poate fi citită integral accesând link-ul următor: www.ccr.ro/files/products/Decizie_284_20141.pdf.