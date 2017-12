LPS Farul Constanţa şi-a asigurat titlul naţional în Superliga feminină la tenis de masă

Tenisul de masă constănţean confirmă şi în acest an supremaţia sa la nivel naţional. După ce s-a impus în cadrul Campionatelor Naţionale individuale, formaţia de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul şi-a asigurat ieri, la Bucureşti, şi cel de-al şaselea titlul naţional în Superliga feminină. Cristina Hîrîci, Ioana Ghemeş, Anamaria Sebe şi Andreea Mămăligă s-au impus în cea de-a doua etapă a returului în faţa echipelor Hidroconstrucţia Slatina (9-3), Stirom Bucureşti (9-4) şi CSM-LPS Bistriţa (9-4). În urma celor trei victorii, sportivele pregătite de Viorel Filimon şi Liliana Sebe ocupă prima poziţie în clasamentul Superligii (poziţiile 1-4), după ce au adunat pînă în momemtul de faţă un număr maxim de puncte. Astfel, indiferent de ce se va întîmpla în ultimele două etape, trofeul va ajunge şi în acest an la Constanţa. „Cele trei victorii ne asigură titlul şi în acest an. Mai sînt două etape de disputat, una la Bistriţa şi una la Constanţa, dar nu cred că se mai poate întîmpla ceva. Slatina are deja două înfrîngeri, iar Stirom şi Bistriţa au cîte trei înfrîngeri”, a declarat Viorel Filimon, care s-a arătat mulţumit şi de prestaţia celor două sportive, Hîrîci şi Sebe, în cadrul Open-ul Egiptului, unde au obţinut patru medalii (una de aur, două de argint şi una de bronz). „Este un rezultat bun, însă abia după următoarele competiţii vom vedea dacă această linie ascendentă se va menţine. Este o evoluţie bună şi pentru Cristina Hîrîci, dar mai are încă de muncă pentru a ajunge la potenţialul ei”, a spus Filimon. Deşi a obţinut o serie de rezultate bune în ultima perioadă, Hîrîci nu va face deplasarea în Japonia, acolo unde la sfîrşitul lunii sînt programate Campionatele Mondiale de seniori. În aceste condiţii, România va fi reprezentată doar de Eliza Samara şi Daniela Dodean, aflate în această perioadă într-un cantonament în Austria. „Hîrîci nu va merge pentru că este doar o competiţie individuală, unde adversarele sînt unele de top. În plus, urmează două turnee de junioare care-i vor fi mult mai utile şi nu are rost să acumuleze oboseala unui Campionat Mondial. Vom merge doar cu Eliza şi cu Dana”, a explicat antrenorul echipei naţionale, Viorel Filimon.