Luna lui Cuptor

Iulie a fost cea mai toridă lună în Marea Britanie, din anul 1914. Marea Britanie a cunoscut un lung episod de caniculă în luna iulie, cu temperaturi de peste 35 C la Londra, timp de mai multe zile. Cifrele definitive vor doborî cele 17,3 C ale mediei naţionale din iulie 1983 şi august 1995, cele mai fierbinţi între 1914 şi acest an. Cu toate acestea, recordul pentru cea mai ridicată temperatură înregistrată în Regatul Unit nu a fost doborît. Este vorba despre 38,5 C, înregistrate pe data de 10 august 2003 la Brogdale, în sud-estul ţării.