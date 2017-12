Lupta cu imunitatea marinarului de la Cotroceni

04:53:44 / 25 Aprilie 2014

TRANTE LIBERE

Aceasta luptatoare de greco romane de lupte ,de lupte libere, GABRIELA FIREA, nu e in toata firea n-are toate tiglele pe cap, ai trebuie spalat creierul.Aceasta ziarista de a lui TURNATORUL CEL MAI MARE AL ROMANIEI ''VOICULESCU" care si-a turnat familia sa-i fie lui bine a fost facuta senatoare s-a conduca ROMANIA cand ea deabea stia s-a citeasca de pe promptar,cum sa -ti lasi tara s-a fie condusa de asemenea specimene te i-a durerea de cap.Ce mars prapadi de ras sa -l prinda pe sotul iei primar de VOLUNTARI cu terenuri smenuite.BAi cica astia doi in FAMILIE servesc "'SERVESC PATRIA",parerea mea e c-o u fura pentru poftele lor.