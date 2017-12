Luptătorul Alex Filip face primii pași spre cariera de impresar

Cel mai bine cotat dintre luptătorii constănțeni de kick-boxing este la ora actuală Alex Filip, sportiv care provine din kyokushinkai și care în ultimii ani a devenit unul dintre starurile promoției Superkombat. La ora actuală, el a demarat un nou proiect, despre care a vorbit în exclusivitate cu reporterul cotidianului „Telegraf“. „Este prima oară când vorbesc despre asta, iar vineri cred că se va face și anunțul oficial. Am trecut la un alt nivel și am semnat, eu și Cătălin Cășaru (n.r. - un cunoscut fost luptător constănțean, acum practicant de MMA), un contract cu una dintre cele mai mari firme de impresariat și de manageriat luptători din Europa. Este condusă de un grec și de un olandez, care au sub contract o parte dintre luptătorii din circuitul Glory și o parte dintre luptătorii de top ai Europei. Cășaru deja a primit oferte de a lupta în gale foarte importante. Eu am lupta din Superkombat peste o lună (n.r. - Constanța, 19 august), apoi, în principiu, voi evolua în octombrie la o gală organizată la Linz, în Austria. Eu am fost format și promovat de Superkombat, dar lupt și în alte promoții, cum a fost luna trecută cazul cu Kickboxing Bellicum din Elveția. În paralel cu activitatea sportivă, aș vrea să fac ceva și pentru sportivii tineri din Constanța, indiferent de clubul la care sunt legitimați. Aș vrea să meargă să lupte la gale organizate în străinătate, însă într-un cadru profesionist, să fie remunerați așa cum trebuie. M-am antrenat în Olanda o perioadă destul de lungă și am rămas în relații foarte strânse cu cei de acolo, iar acum încerc să fac pentru acești tineri ceea ce am văzut eu acolo. Important este să lupți la gale în străinătate, pentru că acolo ești singur, nu cunoști pe nimeni, e cu totul altceva să ai meciuri peste hotare. Ei sunt talentați și nu merită să devină carne de tun pentru unul sau pentru altul. Pot crește în valoare și în 2-3 ani să ajungă departe. Deocamdată mă voi ocupa de Mădălin Crăciunică și Cosmin Mărcuță, amândoi de la Keru Kento, și de Ozel Mustafa, de la Pontica. Următorul pe listă, dacă va dori, este Robert Orbocea, apoi vom vedea cine merită. Se vor bate în toate galele posibile, în România sau afară, pentru a dobândi experiență și pentru a le crește valoarea. Vreau să se bată cu adversari buni, care să-i pună în dificultate”, a declarat Alex Filip, care la CS Pontica Constanța este antrenat de Daniel Asaftei și de Ionuț Gheorghe.

„Foarte important va fi capitolul financiar, pentru că în România tinerii se bat pe 500 sau pe 1.000 de lei meciul. Asta în condițiile în care numai suplimentele pentru un sportiv de mare performanță costă undeva la 300 de euro pe lună. Mai este și problema echipamentului, pe care iarăși nu ți-l dă nimeni. Vă dau un exemplu: Cătălin Cășaru va avea un prim meci, stabilit de firma cu care am semnat, pentru o bursă de 4.000 de euro. Apoi, bonusul pentru KO-ul serii, submission-ul serii sau meciul serii în gala respectivă este de 10.000 de dolari. Nu-mi doresc ca unii să-și facă un nume, iar sportivii mei să moară de foame acasă! Să se roage de unul sau de altul pentru o cutie de proteine sau pentru o pereche de mănuși! Deja am stabilit o colaborare cu o firmă de echipament, Knock-out se numește, care oferă sportivilor de la clubul nostru, Pontica, dar și celor de la Keru Kento echipament gratuit de la A la Z. Dacă vrem să facem ce fac cei din străinătate, trebuie să mâncăm ca ei, să ne antrenăm ca ei, să ne batem ca ei și, cel mai important, să gândim ca ei. Fără o mentalitate sănătoasă nu merge! Noi, românii, din gură suntem cei mai buni, dar trebuie să fim și practic cei mai buni. Cam asta e viziunea mea pentru viitorul acestor tineri sportivi”, a precizat Filip.

IMANOL RODRIGUEZ, ÎN COMĂ DUPĂ UN VIOLENT KNOCK-OUT!

În urmă cu o lună, Filip a evoluat într-o gală organizată de promoția Kickboxing Bellicum la Campione d'Italia (enclavă italiană pe teritoriul Elveției!). O localitate exclusivistă situată la circa 50 km de Lugano. Constănțeanul urma să-l întâlnească pe spaniolul Imanol Rodriguez, un sportiv cu multă experiență, campion mondial și campion european, însă ibericul a fost nevoit să declare forfait în urma unui knock-out violent pe care l-a suferit pe 11 iunie, într-un meci pentru titlul mondial disputat în Anglia. „Pur și simplu a fost făcut knock-out și nu s-a mai trezit! A intrat în comă, a fost operat pe creier și este încă inconștient. Nu cred că va mai lupta vreodată”, spune Alex Filip.

În aceste condiții, lui Filip i-a fost propus un alt adversar, marocanul Khaled Alkakoni, multiplu campion de muay-thai, pe care l-a învins prin KO tehnic în repriza a doua. „A fost numărat de două ori în repriza a doua și meciul s-a terminat. Dar asta după l-am lovit de mai multe ori cu piciorul, pe coapsa stângă. A suferit o ruptură musculară și a fost nevoit să abandoneze”, a povestit sportivul de la Pontica Constanța.

În aceeași gală, alți doi români s-au bătut pentru centuri Superkombat și au terminat învingători. Alexandru Negrea l-a învins pe bosniacul Mirza Becirbasic prin KO în repriza a treia și a devenit campion intercontinental la categoria 86 kg, iar Robert Constantin a cucerit titlul european la categoria supergrea (peste 95 kg) după un meci cu grecul Mikhalis Karamusketas.