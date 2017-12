Lupte pentru viitoarea Constituţie

Traian Băsescu se agaţă de modificarea Constituţiei ca înecatul de pai şi i-a avertizat pe liderii USL că noua Lege fundamentală va fi eronată şi nedemocratică dacă nu va ţine cont de referendumul din 2009, a cărui aplicare ar însemna desfiinţarea unei Camere a Parlamentului şi reducerea numărului de parlamentari la 300. Şeful statului ţine extrem de mult la “obligativitatea” respectării rezultatului acelui referendum deşi este unul consultativ. Senatorul PNL Tudor Chiuariu a amintit, ieri, că menţinerea sistemului bicameral la momentul revizuirii Constituţiei a fost decisă de electorat la alegerile parlamentare din 2012, când efectele referendumului din 2009 privind Parlamentul unicameral au fost anulate.

FĂRĂ PREVEDERI INTERPRETABILE Preşedintele Senatului, liberalul Crin Antonescu, a declarat, la o dezbatere pe tema revizuirii Constituţiei, că USL trebuie să evite pericolul de a se angaja într-o polemică meschină, care este sub nivelul şi sub miza revizuirii Legii fundamentale, la care invită sau provoacă şeful statului. El a atras atenţia că actuala Lege fundamentală nu a fost făcută după cum vrea Băsescu şi nici nu va fi revizuită împotriva acestuia. Mai mult, Antonescu a arătat că este necesară o recredibilizare a sistemului constituţional, afirmând că, în prezent, „Legea fundamentală conţine multe ambiguităţi care au permis interpretări abuzive”. El a subliniat că şi USL doreşte reducerea numărului de parlamentari, dar nu din considerente populiste, ci din încercarea de a găsi o formulă raţională şi eficientă pentru exerciţiul calităţii de parlamentar. Şi deşi nu toate articolele din Legea fundamentală vor fi revizuite, Crin Antonescu a spus că există o deschidere totală către orice propunere privind orice articol. Preşedintele Senatului a apreciat că acum datoria celor de la putere este să modifice Constituţia în aşa fel încât regulile jocului politico-social să nu mai fie interpretabile şi nici să nu pericliteze separaţia puterilor în stat sau regimul de funcţionare normală a instituţiilor democratice. La rândul său, premierul Victor Ponta a declarat că noua Constituţie va trebui să includă şi o prevedere prin care preşedintelui ţării să i se interzică să mai participe la întruniri cu caracter politic, inclusiv la reuniuni ale partidelor europene, aşa cum procedează în prezent Băsescu. El a adăugat că nu are nicio teamă că Antonescu, ca viitor preşedinte al ţării, va proceda ca Băsescu, dar că această prevedere trebuie introdusă în Constituţie pentru preşedinţii care îl vor urma pe liderul PNL.