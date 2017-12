Mașina primarului din Murfatlar, vandalizată

Weekend-ul trecut pare a fi fost unul mai puțin plăcut pentru primarul orașului Murfatlar, Valentin Saghiu, întrucât mașina sa a fost vandalizată de persoane necunoscute. În noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 0.20, în timp ce edilul se afla la o petrecere privată într-un restaurant din Murfatlar, cauciucurile autovehiculului personal, marca Volkswagen Touareg, au fost tăiate.

PREJUDICIU Primarul a declarat că paguba se ridică la o valoare însemnată. „În acea noapte, după ce mi-a fost vandalizată mașina, angajații restaurantului m-au chemat afară, ca să-mi arate ce s-a întâmplat. Mai apoi, am constatat că toate cele patru anvelope au fost tăiate pe lateral. Din nefericire, nu mai am cum să le recondiționez, așa că va trebui să cumpăr altele noi. Valoarea prejudiciului ajunge la 4.000 de lei”, a spus Saghiu. Primarul a afirmat că nu suspectează pe nimeni. „Nu știu cine ar fi dorit să-mi facă rău. Nu cunosc nici motivul. În momentul de față, nu am pe cine să suspectez, având în vedere că nu am dușmani. Nu cred să fi fost vreun atac politic”, a declarat Valentin Saghiu. El a precizat că, imediat după ce a constatat că mașina sa a fost avariată, a depus o plângere la secția de poliție din localitate și că, în acest moment, așteaptă ca infractorul să fie prins și tras la răspundere într-un timp cât mai scurt, pentru a-și recupera pagubele. „În cauză, s-a făcut un dosar penal și-n prezent se fac cercetări pentru identificarea autorilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, scms. Carmen Șerbănescu.