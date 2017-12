Madonna se mîndreşte cu cele mai nonconformiste videoclipuri

"Like a Prayer", piesa interpretată de Madonna, s-a situat în fruntea topului celor mai nonconformiste videoclipuri, realizat de postul MTV, pe baza voturilor a 10.000 de telespectatori. Videoclipul a stîrnit protestele organizaţiilor creştine, acestea catalogîndu-l drept "blasfemie", după lansarea sa în anul 1989. Videoclipul o prezintă pe cîntăreaţă dansînd în jurul unor cruci care ard şi sărutînd un Iisus de culoare, într-o biserică. Madonna a declarat că ideea videoclipului este să-ţi ajuţi aproapele.

Pe primele cinci locuri în clasamentul celor mai nonconformiste videoclipuri muzicale s-au mai plasat încă două aparţinînd controversatei Madonna, "Ray of Light" şi "Vogue", pe locurile patru şi cinci. Videoclipul melodiei "Baby One More Time" al lui Britney Spears, îmbrăcată ca o şcolăriţă sexy, s-a situat pe locul al doilea în acest top. Videoclipul de 13 minute al melodiei "Thriller", cîntată de Michael Jackson, s-a clasat pe locul al treilea. La lansarea acestuia, în urmă cu 23 de ani, clipul a făcut senzaţie, fiind cel mai lung videoclip. Michael Jackson este prezentat în film alături de un grup de personaje zombie.

Madonna, una dintre imaginile simbol ale erei MTV, a fost de mai multe ori exclusă de pe lista de difuzări a postului, din cauza conţinutului videoclipurilor ei. "Justify My Love", lansată în 1990, a fost refuzată din cauza temelor sexuale abordate. "Erotica" şi "What it Feels Like For a Girl" au fost difuzate doar noaptea, în anul în care au fost lansate, în 1992 şi, respectiv, în 2001. Videoclipul piesei "Scream", interpretată de Michael şi Janet Jackson, s-a plasat pe locul al şaselea, fiind urmat de videoclipul melodiei "Rock DJ", a cîntăreţului britanic Robbie Williams. Pe locul opt s-a situat "Call on Me" al lui Eric Prydz, pe locul nouă s-a plasat "Virtual Insanity" al lui Jamiroquai, iar pe zece s-a situat videoclipul piesei "Wannabe" al fostei trupe britanice Spice Girls.