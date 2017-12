Madonna și Guy Ritchie, somați să se pună de acord asupra custodiei fiului lor

Rocco Ritchie, fiul vedetei pop Madonna și al regizorului Guy Ritchie, ar putea rămâne la Londra, unde trăiește cu tatăl său, și să meargă la școală, potrivit unei judecătoare din New York, care i-a somat pe foștii soți să rezolve problema custodiei fiului lor, relatează EFE. În timpul audienței la care cei doi au participat pe cale telefonică, judecătoarea Deborah Kaplan, de la Curtea Supremă din Manhattan, unde se dezbate cazul custodiei, a avertizat că, dacă nu se vor pune de acord în următoarele luni, tribunalul va fi cel care va decide soarta tânărului de 15 ani. Kaplan s-a declarat optimistă că foștii soți vor ajunge la un acord pentru binele fiului lor, altminteri vor fi nevoiți să se prezinte pe 1 iunie la tribunal, potrivit ziarului ”Daily News”.

Ellen Sigal, reprezentanta legală a lui Rocco în fața tribunalului, a subliniat că băiatul se simte sufocat de disputa dintre părinții săi și de ordinul emis de judecătoare în decembrie, de a se întoarce alături de mama sa, la New York. Adolescentul o însoțea pe Madonna în seria de concerte internaționale din cadrul Rebel Tour, însă în decembrie a decis să plece și să locuiască împreună cu tatăl său, la Londra. Madonna s-a prezentat atunci la tribunal, pentru a reclama custodia. Judecătoarea a reamintit că divorțul celebrului cuplu s-a pronunțat la New York, în 2009, și, prin urmare, tribunalul are jurisdicție în orice dispută privind custodia.