Mai sunt cinci etape de disputat în acest an în Liga a 2-a

10:30:55 / 14 Noiembrie 2018

Farul

Scoateti asii din maneca domnule marica si danciu ca altfel anul viitor veti dorii sa promovati din liga3 in liga 2,nu din liga 2 in liga 1.pacat ca se intampla una ca asta la constanta,lumea și-a pus mari sperante in voi dar degeaba se pare.