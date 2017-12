Malcolm Young suferă de demenţă

Chitaristul Malcolm Young, membru fondator al trupei rock australiene AC/DC, suferă de demenţă şi este internat într-o clinică specializată din Sydney. Potrivit relatărilor din presa australiană, acesta este motivul pentru care trupa a anunţat recent că va lansa, în luna decembrie, un nou album, primul din istoria grupului hard-rock realizat fără participarea chitaristului Malcolm Young, în vârstă de 61 de ani. AC/DC a anunţat în luna aprilie că Malcom Young a pus capăt carierei sale din motive de sănătate, fără a da mai multe detalii, dar, potrivit cotidianului ”The Australian”, chitaristul a suferit un accident vascular cerebral, anul trecut. De asemenea, conform publicaţiei ”Sydney Morning Herald”, artistul suferă de atunci de demenţă. ”Malcolm Young şi-a pierdut memoria de scurtă durată”, a scris criticul muzical Bernard Zuel în ”Sydney Morning Herald”.

Înfiinţată în anul 1973, de fraţii Malcolm şi Angus Young, AC/DC a vândut peste 200 de milioane de discuri, iar printre cântecele cele mai cunoscute ale trupei se numără ”Let There Be de Rock”, ”Whole Lotta Rosie” şi ”Highway to Hell”. Noul album, ”Rock or Bust”, a fost înregistrat la Vancouver, Canada, şi conţine 11 piese. Materialul a fost produs de Brendan O'Brian, iar mixajul sunetului a fost realizat de Mike Fraser. Locul lui Malcolm Young în trupă a fost preluat de nepotul său Stevie, care a cântat deja cu AC/DC în 1988, în timpul turneului mondial Blow Up Your Video.