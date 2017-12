Mamaia şi-a întors faţa către turismul de croazieră

INAUGURARE Sute de constănţeni au participat, ieri, la inaugurarea pasarelei din Mamaia. Festivitatea a fost deschisă de primarul Constanţei, Radu Mazăre, sosit la bordul unei şalupe, însoţit de un grup de fete care promovau sezonul estival 2012. „Turismul, în ziua de astăzi, nu mai este legat doar de venitul la plajă şi statul la soare. Înseamnă sporturi nautice, înseamnă multă diversitate pe care trebuie să o oferim turiştilor. În Constanţa, trăim din activitatea de turism şi tot ceea ce facem pentru a promova turismul înseamnă venituri pentru noi, un trai mai bun şi o ofertă mai bună pentru turiştii din România şi nu numai. Vreau să anunţ cu această ocazie că, începând din luna iulie, vor fi chartere cu turişti din Iran. Vor veni direct din Teheran la Constanţa. Este primul pas pentru a deschide Constanţa către străinătate şi mai ales către zonele din lume care au bani, către turişti care vin să cheltuiască banii la Constanţa. Revenind la minicroazierele cu plecare de la pasarelă, toată săptămâna vom oferi plimbări gratuite pentru constănţeni. Probabil că se vor face 6-7 curse gratuite pe zi, timp de o săptămână, urmând ca apoi pentru o plimbare cu vaporul să se plătească biletul”, a declarat primarul Radu Mazăre.

VALORIFICARE Prezent la inaugurarea pasarelei, prefectul judeţului Constanţa, Bogdan Huţucă, a declarat: „Ne aflăm în faţa unui obiectiv care cu siguranţă va deveni punct important de atracţie, atât pentru constănţeni, dar mai ales pentru turişti”. Preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, a declarat că inaugurarea pasarelei este un proiect important pentru dezvoltarea turismului litoral românesc. „Prin astfel de proiecte valorificăm atât marea, cât şi Delta Dunării (prin croaziere Constanţa - Sulina). Sper ca, în continuare, sprijiniţi de la Bucureşti, să avem cât mai multe investiţii de acest gen. Acest proiect l-am visat de când am înfiinţat Asociaţia Litoral, pentru că era absurd să fii la malul mării şi să nu poţi, ca turist, să te plimbi pe mare şi să vezi frumuseţea litoralului românesc. Dacă am fi avut acum şi şoseaua de coastă pe care au blocat-o foştii guvernanţi, am fi avut acum un ţărm mult mai frumos”, a declarat Constantinescu.

PROIECTE Primarul Radu Mazăre a spus că pasarela inaugurată astăzi (n.r. - ieri) este doar prima dintr-o serie de pasarele care vor fi construite pe întreg litoralul românesc. „Vom face în aşa fel încât să avem agrement şi de zi, nu numai de noapte. Această pasarelă a fost realizată cu 80% fonduri de la MDRT şi 20% banii Primăriei Constanţa. În aproximativ trei săptămâni va mai veni un pasager de la Istanbul care va completa croazierele pe mare. Preţul unei curse va fi de 35 de lei şi va dura o oră. Este doar începutul. Vom face în staţiunea Mamaia patru insule în zona digurilor de larg, care vor avea câte un hectar fiecare şi care vor fi şi mai spectaculoase decât pasarelele. Vom deschide şi lacul Siutghiol, pentru ca navele să poată intra pe lac de pe mare. Pe mare, insulele vor fi realizate odată cu proiectul pe fonduri europene pentru stabilizarea plajelor, lărgirea falezelor şi înnisipări”, a spus Mazăre. Preşedintele ANAT, Corina Martin, a declarat că este o zi istorică pentru turismul românesc. „Cred că vor mai fi multe zile de acest fel. Nu pot decât să mă bucur că, în ciuda tuturor piedicilor, primarul Radu Mazăre nu a renunţat niciodată la proiectele pe care le-a avut şi le are pentru dezvoltarea turismului”, a declarat Corina Martin.

PRIMUL PASAGER Prima navă care asigură croazierele în Mamaia se numeşte „Kaptan M”, fiind concepută pentru a efectua croaziere de zi, actualmente pe Marea Neagră şi pe Dunăre, cu o capacitate de 148 pasageri. Este formată din două punţi, având pe puntea inferioară restaurant-bar cu o capacitate de 90 locuri, grup sanitar, bucătărie, iar puntea superioară sau promenada, cu diverse disponibilităţi de utilizare, cum ar fi şezlonguri pentru plajă pe timp de zi, restaurant, ring de dans seara, organizare de diverse evenimente cu o capacitate de 50 locuri şi o orchestră live.

Cei interesaţi să închirieze nava „Kaptan M” pentru diverse evenimente pot afla mai multe detalii pe site-ul www.croazierekaptan.ro.

Date de contact:

Tel. - 0754 504 884, 0722 767 672;

E-mail - contact@croazierekaptan.ro.