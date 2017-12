Mamografiile, subiect de controversă

Avantajele mamografiilor sunt supraestimate, în timp ce riscurile acestora sunt subestimate, se afirmă într-un raport publicat în SUA, care prezintă un nou punct de vedere despre această procedură de depistare a cancerului la sân. Principalul pericol al acestei tehnici este supradiagnosticul, care ar afecta 19% dintre femei, explică medicul Nancy Keating, de la Brigham and Women's Hospital din Boston, autoare a acestei analize. “Le spun pacientelor mele că mamografia nu este un test perfect”, afirmă cercetătoarea americană.

Analiza unor studii internaţionale efectuate pe parcursul ultimilor 50 de ani arată că, dintr-un grup de 10.000 de femei cu vârste cuprinse între 40 şi 50 de ani care fac o mamografie anual timp de zece ani, aproximativ 190 dintre ele (1,9%) vor fi diagnosticate cu cancer mamar. Or, au subliniat cercetătorii americani, este imposibil de ştiut, cu tehnica din zilele noastre, care tumoră va rămâne benignă şi care va necesita un tratament. Din acest motiv, 36 dintre cele 190 de femei din eşantion vor fi supuse în mod inutil unei intervenţii chirurgicale, radioterapiei şi chimioterapiei. Dintr-un număr total de 190, cinci femei nu vor muri de cancer, beneficiind de o detecţie precoce, 160 cu o tumoră mai avansată vor supravieţui, graţie unor descoperiri în medicina modernă, şi 25 vor muri, în ciuda diagnosticării. De altfel, mai mult de jumătate dintre femeile supuse unei mamografii anuale timp de un deceniu pot să se aştepte la un rezultat fals pozitiv, care necesită teste suplimentare, dintre care 20% vor fi biopsii inutile.

Potrivit acestui studiu, o mamografie anuală reduce mortalitatea cauzată de cancerul mamar cu aproximativ 19% pentru toate grupele de vârstă. În cazul femeilor aflate în jurul vârstei de 40 de ani, scăderea riscului de a deceda din cauza acestui cancer, graţie acestui test, este de 15%, iar pentru femeile de 60 de ani, scăderea este de 32%. “Deşi sunt necesare mai multe studii pentru a determina riscurile şi avantajele mamografiei, datele de care dispunem astăzi sugerează că această tehnică de depistare supraestimează binefacerile şi subestimează riscurile acestui test”, a declarat, în concluzie, Lydia Pace, co-autoare a studiului.

Circa 232.000 de noi cazuri de cancer mamar sunt diagnosticate în fiecare an în SUA, unde se înregistrează 39.000 de decese pe an. Femeile americane prezintă un risc de 12,3% de a dezvolta această boală la un moment dat pe parcursul vieţii şi beneficiază de o rată de supravieţuire pe cinci ani de 89%. În 2009, Preventive Services Task Force (USPSTF), un grup de experţi independenţi care se bucură de o largă autoritate în SUA, şi-a schimbat precedentele norme, recomandând efectuarea unei mamografii la fiecare 1-2 ani, începând cu vârsta de 40 de ani, şi efectuarea acestei proceduri în fiecare an, după vârsta de 50 de ani. Acea decizie s-a bazat pe date noi, potrivit cărora raportul avantaje - riscuri asociat mamografiei este mai ridicat pentru femeile de peste 50 de ani. Însă această nouă recomandare a rămas controversată în rândul publicului larg, ca şi în comunitatea medicală, iar o serie de date recente par să indice faptul că frecvenţa recurgerii la mamografie nu s-a schimbat în SUA, după acea modificare operată de USPSTF.