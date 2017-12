MANGALIA - Măsuri administrative pentru staţiunile din sud

În prezent, Primăria din Mangalia organizează licitaţii şi efectuează studii de fezabilitate pentru proiecte pe care are de gînd să le iniţieze în sudul litoralului românesc. „O luăm de la zero cu proiectele pentru staţiuni, pentru că partea turistică este la pămînt. Din prisma proiectelor putem spune că acest sezon este ratat”, a declarat primarul Mangaliei, Claudiu Tusac. Edilul spune că a purtat discuţii cu investitorii din zonă, iar aproape 90% dintre ei sînt mulţumiţi de noua deschidere şi de dialogul pe care l-a avut cu ei şi sînt gata să investească în proiecte mari pe litoral. Începînd cu anul următor, pe litoralul sudic vor fi multe hoteluri de patru stele şi se vor realiza noi investiţii pentru atragerea turiştilor. „Am deschis mai multe hoteluri şi cel mai luxos club pe litoralul sudic. Orice investiţie este de la patru stele în sus”, a mai spus Tusac, menţionînd că deja se simt efectele investiţiilor pentru că mesele clubului şi camerele hotelurilor sînt rezervate cu o săptămînă înainte. Primarul spune că a purtat discuţii şi cu proprietarii hotelurilor de o stea sau două şi că şi aceştia sînt dispuşi să investească în unităţi de trei sau patru stele, în funcţie de posibilităţile economice, deoarece constatarea lor este că românul vrea calitate, preferînd condiţii cît mai bune. În acest context de revigorare a turismului sudic, în urma rectificării bugetare aprobate în şedinţa Consiliului Local Mangalia au fost cuprinşi bani şi pentru salvamari şi pentru punctele de prim ajutor. „În stilul lui Iorguş de a conduce, în buget nu era cuprins niciun ban pentru salvamari. Dacă aveam măcar un leu puteam să facem licitaţia şi restul formelor pînă veneau banii de la Guvern, dar neavînd o sumă oarecare cuprinsă în buget nu am putut îndeplini formele legale. De aceea nu s-au semnat nici contractele, pentru că oamenii erau neîncrezători. În aceeaşi situaţie sînt şi şcolile. Dacă nu ar fi fost făcută rectificarea nu am fi putut aloca bani pentru reabilitarea unităţilor de învăţămînt”, a spus Tusac. Reamintim că, în urmă cu o săptămînă, salvamarii de pe litoralul sudic au fost în grevă japoneză pentru că, de la începutul sezonului estival, nu îşi primiseră banii. La rectificarea bugetară au fost alocaţi bani şi pentru Festivalul „Callatis” 2008, care ajunge în acest an la cea de-a X-a ediţie. „Încercăm să transmitem Festivalul „Callatis” 2008 în duplex, din staţiunea Neptun şi din Mangalia în acelaşi timp”, a mai spus Tusac.