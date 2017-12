Manipularea deceniului - Băsescu acuză, în loc să-şi dea demisia

După o săptămână petrecută sub semnul scandalului Mircea - Bercea, în care clanul lui Mondial a vorbit și a prezentat dovezi, iar Traian Băsescu a tăcut, probabil căutându-și scuze, șeful statului a catadicsit, ieri, să facă precizări pe tema declarației Parlamentului prin care instituția fundamentală a democrației românești îi cere demisia. Declarația prezidențială a fost dată de pe aeroport, cu câteva minute înainte ca Băsescu să plece din țară, cu destinația Bruxelles. În stilu-i caracteristic, uzând de tehnici clasice din manualul de manipulare, Traian Băsescu a întors la 180 de grade discuția privind oportunitatea demisiei sale, în care principalul argument al Parlamentului este cel că familia prezidențială este implicată într-un scandal uriaș de corupție, cu implicații adânci în Justiție, care pune România într-o lumină extrem de nefavorabilă la nivel internațional, scandal care este anchetat de instituții conduse de magistrați ale căror numire și menținere în funcție țin exclusiv de Traian Băsescu. În edițiile precedente ale cotidianului „Telegraf“ am prezentat pe larg atât detalii din culisele celui mai mare caz de corupție apărut public în România, cu rădăcini ce se trag de la Cotroceni, cât și motivele care au stat la baza cererii de demisie remise lui Băsescu de Parlament prin votul covârșitor al senatorilor și deputaților în favoarea acestui document. Ce a spus Băsescu ieri, pe aeroport? "Discutăm despre o declarație a Parlamentului care preia integral susținerile clanului Bercea și care judecă înaintea Justiției. Este, în opinia mea, un lucru extrem de grav pe care l-a făcut Parlamentul, o acțiune de intimidare a Justiției, pentru că toată declarația se susține pe afirmațiile, pe frânturile de filmări pe care le-a oferit clanul Bercea”, a spus Băsescu. De ce vorbeam despre tehnici de manipulare? Pentru că Băsescu încearcă să acrediteze ideea că Parlamentul ar influența Justiția pentru că i-a cerut demisia, printr-un act fără consecințe juridice, în care nu se dau verdicte pentru dosarul Mircea - Bercea, ci doar se reclamă deserviciile pe care le aduce României implicarea familiei prezidențiale în scandal. Mai mult, documentul îl vizează doar pe Traian Băsescu, cel care nici măcar nu a fost citat ca martor în dosarul aflat în Justiție, în ciuda insistențelor avocaților familiei lui Bercea Mondial…

DE GÂT CU ȚIGANII PRIN CAMPANIILE ELECTORALE Prima încercare de manipulare este, însă, o simplă briză pe lângă afirmația emisă de șeful statului, conform căreia "Parlamentul a fraternizat cu clanul Bercea”. Păi nu era Traian Băsescu de gât cu țiganii prin campaniile electorale? Nu a ajuns fratele lui Traian Băsescu naș al clanului de interlopi care-l are ca exponent pe Bercea cu știința fratelui de la Cotroceni? Nu sunt acum toate rudele prin alianță, inclusiv Mircea Băsescu, după gratii? Atunci, cum ar putea Traian să creadă că cineva ar putea lua în considerare o altă fraternizare decât cea dintre familiile Bercea și Băsescu?

CE ZIC PARLAMENTARII DE CONSTANŢA? La declarația lui Băsescu au reacționat ieri și parlamentarii de Constanța care, în ședința de miercuri, au votat pentru solicitarea demisiei șefului statului. Senatorul PSD Alexandru Mazăre a catalogat afirmațiile lui Băsescu ca fiind de o neimaginabilă obrăznicie și de un tupeu fantastic: "Vechea zicală românească cu hoțul care strigă la ceilalți „hoții“ este perfectă pentru acest episod. Noi am dat o declarație care este strict politică. Ea a fost transmisă la UE, la Consiliul European, la toate ambasadele străine pentru a arăta adevărata față a regimului Băsescu din România și pentru a devoala corupția patronată de șeful statului. Faptul că România este reprezentată de Traian Băsescu reprezintă o pată uriașă pe imaginea țării noastre. Noi nu putem interacționa cu acțiunile Justiției, a fost un demers strict politic, în care noi am ținut să arătăm lumii întregi că ne delimităm de corupția instituționalizată de președintele Traian Băsescu". La rândul său, deputatul liberal Gheorghe Dragomir îi înţelege supărarea preşedintelui: "Este neplăcut să ai o asemenea surpriză acum, la final de mandat. În loc să-şi vadă de proiectele sale politice, Băsescu trebuie să dea explicaţii despre faptele fratelui său. Este dăunător pentru imaginea României, chiar dacă şeful statului a fost sau nu implicat direct sau dacă a ştiut ori nu de implicarea fratelui său. Mă gândesc oare cum ar fi procedat un preşedinte dintr-o altă ţară a UE, de care vorbeşte el cu drag, dacă fratele acestuia era acuzat de fapte de corupţie şi trafic de influenţă? Eu cred că şi-ar fi dat demisia. În ceea ce privește afirmaţiile şefului statului, sunt vorbe spuse la nervi. Declaraţia adoptată de Parlament nu implică demisia preşedintelui, dar este un gest politic. Aşa cum el iese mereu şi comentează presupuse fapte de corupţie, aşa şi noi, parlamentarii, am crezut de cuviinţă că trebuie să luăm act de scandalul în care este implicat şeful statului”. Pentru deputatul social democrat Eduard Martin, afirmaţiile preşedintelui nu au niciun fel de logică: "Nu văd cum declaraţia adoptată de Parlament ar putea influenţa Justiţia. De asemenea, nu văd cum Parlamentul a fraternizat cu clanul Bercea. Nu noi, parlamentarii, am primit bani pentru a face trafic de influenţă. Nu noi am promovat clanul Bercea. Mircea Băsescu este acuzat de fapte grave, iar preşedintele nu se poate dezice de acesta pentru că este fratele său. Fiecare cu păcatele sale”.