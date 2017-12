Marian Scurtu, mai tare ca Eto’o şi Higuain

După ce au făcut ravagii în weekend, marcînd cîte patru goluri pentru Barcelona şi Real Madrid, Samuel Eto’o şi Gonzalo Higuain au fost depăşiţi duminică de un jucător din Campionatul Judeţean de fotbal. Marian Scurtu, fotbalistul lui Trophaeum Adamclisi (Seria Sud), a înscris de cinci ori într-o repriză în poarta nefericiţilor de la Sacidava Aliman, devenind eroul rundei a 12-a. În Seria Est, liderul, Viitorul II Cobadin, a izbutit o revenire de senzaţie în meciul susţinut pe terenul formaţiei CFR Constanţa. În min. 35, cînd CFR conducea cu 1-0, arbitrul Gelu Dimaca i-a eliminat pe jucătorii oaspeţi Ismail Erduan (fault în postură de ultim apărător) şi Ibadula Selciuc (lovirea adversarului cu mingea). Cu toate că a rămas cu doi oameni în minus încă din prima repriză, Viitorul II Cobadin a revenit spectaculos şi a punctat de trei ori la rînd consolidîndu-şi prima poziţie. În Seria Nord, întîlnirea dintre Viitorul Tîrguşor şi Dacia Mircea Vodă s-a întrerupt în min. 85, cînd oaspeţii au preluat conducerea pe tabelă (3-2). După reuşita lui Sîrbu, jucătorul gazdelor Radu Manea a lovit un arbitru asistent şi a încercat să-l lovească în repetate rînduri şi pe arbitrul central Cicio Stere. Considerînd că nu mai poate conduce jocul în bune condiţii, Cicio Stere a fluierat finalul partidei. Cazul va fi judecat de Comisia de Competiţii a AJF Constanţa. Imediat după încheierea partidei Radu Manea a fost amendat de Poliţie cu 500 de lei. Tot în Nord, Ştef Serv Seimeni a pierdut contactul cu liderul, Dacia Mircea Vodă, după ce a pierdut în ultimul minut derby-ul local cu Gloria.

Rezultatele etapei a 12-a - Seria NORD: Pescarul Ghindăreşti - Steaua Dorobanţu 2-1 (R. Nicolae 70-pen, 85-pen / Purcea 37); Viitorul Tîrguşor - Dacia Mircea Vodă 2-3 (Stoica 20, 53 / Eftimie 38, Catrina 58, Sîrbu 85) - meci întrerupt în min. 85; Dunaris Topalu - Voinţa Siminoc 1-5 (V. Stan 14 / Arete 33, C. Miron 34, Jaliniareanu 53, Tîrcomnicu 83, 90); CSS Medgidia - Viitorul Fîntînele 2-1 (Regep 16, Tipel 48 / Ioniţă 91); Pescăruşul Gîrliciu - Sportul Tortomanu 0-2 (Goreac 35, Manole 60); Dunărea Ciobanu - Sport Club Horia 3-0 (neprezentare); Viitorul Vulturu - Ulmetum Pantelimon 2-2 (Berdină 60, Tîrziman 91 / Olar 15, 26); Gloria Seimeni - Ştef Serv Seimeni 2-1 (R. Rizea 29, I. Ştefan 90 / Oană 86). Clasament NORD: 1. Mircea Vodă 31p; 2. Ştef Serv Seimeni 27p; 3. Ciobanu 25p (11j); 4. Siminoc 24p (11j); 5. Pantelimon 20p (11j); 6. Gîrliciu 20p; 7. Gloria Seimeni 19p (11j); 8. Tortomanu 19p; 9. CSS Medgidia 16p (11j); 10. Topalu 16p; 11. Fîntînele 16p; 12. Ghindăreşti 14p; 13. Horia 12p (11j); 14. Tîrguşor 9p; 15. Vulturu 3p; 16. Dorobanţu 0p.

Seria EST: AS Independenţa - Viitorul Mereni 0-0; Viitorul Cerchezu - Sparta II Techirghiol 0-5 (Gh. Hrib 12, 32, 44, Irofte 67, 82); AS Bărăganu - Recolta Negru Vodă 2-4 (Guicilă 44, 47 / Calmunschi 9, 28, Boicu 45, Bolocan 82); Avîntul Comana - Luceafărul Amzacea 3-2 (Dejica 27, Târnă 29, 90 / Oancea 49, G. Radu 76); Fulgerul Chirnogeni - AS Ciocîrlia 3-0 (Scutelnicu 24, Dragomir 53, 91); CFR Constanţa - Viitorul II Cobadin 1-3 (I. Radu 8 / Stroe 43, 80, Burlacu 40); Aurora II 23 August - Unirea Topraisar 3-2 (P. Florea 32, 80, Başchir 88 / Luchian 43, C. Sandu 91); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Voinţa Valu Traian 4-5 (L. Mihai 18, Maracoc 70, I. Dumitru 72, Budică 82 / Bebu 1, 38, Precup 60, 88, E. Lică 82). Clasament EST: 1. Cobadin II 30p; 2. Valu lui Traian 28p; 3. Techirghiol II 27p; 4. Comana 25p; 5. 23 August II 23p; 6. Topraisar 22p; 7. CFR 20p; 8. Amzacea 20p; 9. Chirnogeni 16p; 10. Mereni 16p; 11. Negru Vodă 16p; 12. Independenţa 15p; 13. Ciocîrlia 8p; 14. Valea Dacilor 7p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p.

Seria SUD: Trophaeum Adamclisi - Sacidava Aliman 7-2 (Scurtu 2, 4, 15, 19, 41, I. Pavel 51, Baranga 69 / Purcărea 26, V. Ciobanu 85); Peştera Dobrogei Peştera - Progresul Dobromir 3-0 (neprezentare); Marmura Deleni - Dunărea II Ostrov 4-2 (I. Dumitru 28, 38, Todirică 56, Stoian 89 / V. Diacu 60, 64). Partida Inter Ion Corvin - Sport Prim Oltina a fost amînată. Clasament SUD: 1. Peştera 28p; 2. Ostrov II 23p; 3. Oltina 20p; 4. Adamclisi 17p; 5. Ion Corvin 13p; 6. Deleni 9p; 7. Aliman 8p; 8. Dobromir 6p.