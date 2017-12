Martin Scorsese, regizor de reclamă

Cineastul american Martin Scorsese a recrutat o serie de vedete de prim rang de la Hollywood, precum Leonardo DiCaprio, Brad Pitt şi Robert De Niro, pentru a juca într-un scurtmetraj care va fi inclus în campania de promovare a unui complex turistic din Macao. Renumitul cineast american i-a reunit pe aceşti actori la New York, duminică, pentru a filma noul scurtmetraj, ce va fi utilizat în campania de promovare a complexului turistic cu tematică cinematografică Studio City din Macao, operat de Melco-Crown Entertainment. Scurtmetrajul are o tematică inspirată din atmosfera din cazinouri, este realizat pe baza unui scenariu scris de Terence Winter, scenaristul filmului ”The Wolf of Wall Street / Lupul de pe Wall Street”, şi va fi lansat în 2015.

În timp ce atât Leonardo DiCaprio, cât şi Robert De Niro au jucat în multe filme regizate de Martin Scorsese, aceasta reprezintă prima colaborare a actorului Brad Pitt cu renumitul cineast american. De asemenea, este pentru prima dată când cei trei actori hollywoodieni lucrează împreună la acelaşi proiect.