Meciul revanșei pentru elevii lui Hagi

Ieșită de pe podiumul clasamentului Ligii 1 după un debut de an mult sub așteptări, FC Viitorul are șansa de a reveni în lupta pentru un loc în preliminariile viitoarei ediții a Ligii Campionilor în cazul unui succes în duelul cu Pandurii Tg. Jiu, programat sâmbătă, la Drobeta Turnu Severin, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), în etapa a 2-a din play-off. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi va avea însă o misiune dificilă, ținând cont că gorjenii trec printr-o formă bună și au un ascendent moral, după ce au învins gruparea de pe litoral în ambele partide din sezonul regulat. Elevii lui Edward Iordănescu s-au impus la limită în tur, pe teren propriu, scor 1-0, iar în urmă cu două săptămâni, în ultima rundă înainte de play-off, au câștigat la Ovidiu, cu 3-1. În plus, atmosfera din vestiarul grupării de pe litoral nu este una bună, după ce chiar managerul tehnic a declarat că jucătorii nu au valoarea să se bată la titlul de campioană. Totuși, constănțenii sunt deciși să-i arate „Regelui” că au forța pentru a încheia acest campionat pe unul dintre primele două locuri. „Orice este posibil. Sperăm să facem un joc bun și să marcăm. Pandurii au o echipă foarte bună și se pot bate la titlul de campioană”, a spus fundașul Cristian Ganea.

Chiar dacă trece printr-o perioadă bună din punct de vedere sportiv, Pandurii se confruntă cu mari probleme la capitolul financiar, după ce principalul finanțator, CEO, a anunțat că nu va mai susține echipa. Jucătorii nu au mai fost plătiți de peste trei luni, dar managerul clubului gorjean, Narcis Răducan, a promis că se vor găsi soluții pentru a continua activitatea. „Întâlnim o echipă competitivă, care marchează multe goluri și își merită locul în play-off. Nu sunt de acord cu cei care spun că FC Viitorul nu are experiență, pentru că sunt jucători care au evoluat la un anumit nivel”, a declarat Iordănescu jr.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Pecanha - Benzar, Goulon, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, I. Filip, De Lucas - Nicoliță, I. Hagi, Fl. Tănase.

