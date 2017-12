Medicii constănțeni - la stat sau la privat? Decizii noi!

Nu demult, o Comisie de specialitate formată din reprezentanți ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS), ai Direcției de Sănătate Publică, ai Colegiului Medicilor din România, filiala locală, și ai Consiliului Județean Constanța (instituție care are în subordine Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța din punct de vedere administrativ) a decis ca medicii care profesează în cadrul SCJU Constanța și, în același timp, și într-o unitate privată, care se află în relație contractuală cu CJAS, să renunțe la unul dintre contracte. În mod firesc, decizia a stârnit o serie de controverse, mai ales că hotărârea, prevăzută în Legea Sănătății de ceva timp, nu a putut fi pusă în aplicare pentru că municipiul Constanța era considerat zonă deficitară la capitolul medici. Acum, reprezentanții Comisiei au stabilit de comun acord că nu mai avem deficit de medici în municipiu și la 20 km distanță, iar decizia prevăzută în lege poate fi pusă în aplicare și la Constanța. Managerul SCJU, dr. Cătălin Grasa, a fost însă de altă părere, subliniind că SCJU are deficit de medici și că, dacă va fi pusă în aplicare hotărârea, mulți vor renunța la contractul cu SCJU. A vehiculat chiar o proporție de 50% dintre medicii SCJU. Ba mai mult, și activitatea didactică va avea de suferit, în condițiile în care SCJU este și spital universitar, iar mulți medici sunt și cadre didatice, care fac practică în unitatea sanitară, la patul bolnavului, cu studenții. Parțial, lucrurile par să fie rezolvate, iar situația să nu mai pară atât de disperată. Potrivit declarațiilor președintelui/director al CJAS Constanța, dr. George Mirel-Cristescu, ”la Constanța era un haos în contracte”. ”Am stabilit că medicii pot face gărzi, iar cei care lucrează în specialitatea ATI (anestezie terapie intensivă) de asemenea pot profesa și la SCJU, și la privat (chiar dacă are contract cu CJAS)”, a declarat șeful CJAS. În ceea ce privește situația cadrelor didactice totodată și doctori cu jumătate de normă la SCJU, s-a cerut o reconvocare a Comisiei. Așa că, potrivit președintelui/director al CJAS, cel mai probabil la finele lunii august va avea loc o nouă întâlnire a Comisiei. Vă vom ține la curent cu decizia finală.

Citește și:

50% dintre medicii Spitalului Județean trebuie să aleagă între stat și privat!?