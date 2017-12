Mel Brooks a primit cea mai înaltă distincţie acordată de British Film Institute

Actorul de comedie, producătorul şi umoristul Mel Brooks, în vârstă de 88 de ani, a primit cea mai înaltă distincţie decernată de British Film Institute - BFI Fellowship -, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc vineri seară la Londra, informează contactmusic.com. Mel Brooks a primit această distincţie din mâinile lui Greg Dyke, preşedintele BFI, după ce actorul John Hurt a susţinut un scurt discurs introductiv. Potrivit revistei Variety, la eveniment au participat numeroşi cineaşti şi actori celebri, precum Terry Gilliam, Mike Leigh şi Simon Pegg, dar şi renumitul scriitor Salman Rushdie. În discursul său, Mel Brooks s-a declarat onorat să primească acest trofeu, care este acordat profesioniştilor cu realizări deosebite în cinematografie şi televiziune. "Sunt profund onorat să primesc BFI Fellowship şi să mă aflu într-o companie atât de selectă. Atunci când am fost anunţat că am fost ales pentru acest premiu, am fost surprins, dar şi încântat. Nu foarte mulţi americani ajung să primească acest trofeu prestigios... şi cred că din motive întemeiate", a adăugat starul american. Printre cineaştii recompensaţi în anii anteriori cu BFI Fellowship se numără nume mari ale cinematografiei mondiale, precum Tim Burton, Martin Scorsese, Orson Welles, Judi Dench, Ralph Fiennes, David Cronenberg. Mel Brooks este cunoscut pentru comedia "Producătorii/ The Producers" (1968) şi numeroase parodii reuşite, precum "Tânărul Frankenstein/ Young Frankenstein" (1974), în care a jucat alături de colaboratorul său preferat, Gene Wilder.