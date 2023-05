Mihaela Pripici s-a calificat în finala sezonului 14 iUmor

Deciziile luate de Cătălin Bordea, Nelu Cortea, Delia și Cheloo în cadrul celui de-al optulea episod iUmor i-a trimis la votul publicului pe șapte dintre concurenți, unii dintre ei fiind la prima apariție pe scena show-ului de umor. La final, cea mai votată a fost Mihaela Pripici.

Mihaela Elena Pripici sau Pripi, așa cum îi spun prietenii, a mai urcat pe scena iUmor în trecut, iar în 2020, ea a ajuns în semifinala emisiunii. Născută în Curtea de Argeș, de câțiva ani locuiește în Chiajna, unde și-a cumpărat un apartament. Iar momentul pregătit pentru audițiile iUmor, sezonul 14, l-a început cu autoironie și glume despre situația delicată care există în zona de la marginea Capitalei.

Concurenta a mărturisit că este studentă, lucrează într-un ONG și s-a apucat de stand-up de doar câteva luni. Cu toate acestea, ea și-a controlat foarte bine emoțiile, iar flow-ul cu care a livrat materialul și subiectele poantelor i-au impresionat pe jurați, mai ales, că ei nu se așteptau ca o femeie să știe atâtea informații despre mecanică.

„Eu conduc foarte mult și conduc foarte bine. Știți femei care conduc bine? Prin aplauze, vă rog să răspundeți. Ok, nu le cunoașteți pe prietenele mele. Am sunat-o pe una într-o seară și i-am spus: «Mi-a murit bateria la mașină, ai și tu niște cabluri să-mi dai niște curent?». Și ce-mi zice a mea: «Mașina mea nu este electrică, e pe GPL». E foarte frustrant să am astfel de prietene, pentru că mie mi se întâmplă des să mi se strice lucruri la mașină și nu am la cine să mă plâng. Recent, mi s-a stricat supapa EGR. Pentru cine nu știe ce este o supapă EGR – este o componentă a sistemului de evacuare, care răcește gazele. Sau: «Ești nebun?! Mașina are hotă». Da, fetelor, exact“, a mai povestit Mihaela Pripici.