Mihaela Rădulescu, în campania „SOS Copilăria”

Mihaela Rădulescu este una dintre vedetele care au acceptat să participe la maratonul caritabil care va avea loc în Vinerea Mare. Campania „SOS Copilăria”, care debutează pe 2 aprilie, îşi propune să ajute copiii dezavantajaţi din toate regiunile ţării. Toţi cei care-şi doresc să sprijine această campanie pot trimite SMS la numarul 877*.

Potrivit unui studiu realizat de SOS Satele Copiilor, 350.000 de copii trăiesc sub limita sărăciei în România. \"Vorbesc despre copiii care nu au zâmbet din amintirile din copilărie. Vorbesc despre ei pentru că i-am cunoscut şi i-am înţeles. Atât cât mi-a stat în putere şi cât am avut cu ce, am încercat să-i ajut. Sper să găsim oameni mari şi, de ce nu, şi oameni mici, înţelegători pentru ceea ce înseamnă un copil fără zâmbet. Pentru mulţi copii din România, strictul necesar lipseşte şi, în loc să-şi trăiască vârsta în tihnă şi bucurie, le lipsesc mâncarea, hainele, jucăriile, şcoala şi poate chiar şi dragostea. Vă invit să fiţi alături de noi, pentru că este minunat să fii un om bun pentru alţii\", a declarat Mihaela Rădulescu pentru organizatorii acestei acţiuni caritabile.

Alături de Mihaela Rădulescu, la această campanie mai participă vedete precum: Cristi Chivu (Ambasador SOS Satele Copiilor), Angela Gheorghiu, Ilie Năstase, Sorana Cârstea, Bogdan Lobonţ, Ciprian Marica, Dana Nălbaru (Ambasador SOS Satele Copiilor), Dan Petrescu şi Miţă de la trupa Bere Gratis.