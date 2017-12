Mihai Morar l-a intervievat cu emoții pe Robbie Williams

Realizatorul radio-TV Mihai Morar l-a întâlnit pe Robbie Williams la Paris, unde a realizat un interviu pentru promovarea concertului pe care vedeta britanică îl va susține în premieră, în România, în această vară. „E unul din acele momente magice când pasiunea se întâlnește cu meseria, visele copilăriei se întâlnesc cu realitatea crudă a maturității”, a declarat Mihai Morar înainte de plecarea la Paris. În capitala Franței, cei doi s-au întâlnit în camera unui hotel unde s-a derulat interviul filmat. Acolo, după întrevedere, cei doi s-au fotografiat, Morar postând instantaneu pe Facebook și Instagram poza lui cu Robbie Williams, alături de mesajul: „Ne-am avut mereu ca frați. Dar și mai bine de când suntem tați“.

Robbie Williams va susţine mult-așteptatul său concert în România în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, pe 17 iulie. Biletele de la categoria „normal circle” sunt disponibile la prețul de 175 de lei (plus taxe). De asemenea, sunt puse în vânzare bilete la „golden circle” - 430 de lei (plus taxe), „diamond circle” - 530 de lei (plus taxe) şi tribune VIP - 630 de lei (plus taxe). Acestea pot fi achiziționate în rețeaua eventim.ro.