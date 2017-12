Mihai Trăistariu revine în lumina reflectoarelor, la început de an

Mihai Trăistariu a susţinut, în perioada 14 - 28 decembrie, cel mai lung turneu din viaţa sa, care a cuprins 28 de oraşe. Turneul s-a intitulat „Tornero de Crăciun”, iar Mihai a avut cîte două spectacole pe zi, în cele mai importante oraşe din ţară. Chiar dacă, în ultima lună, a fost mereu pe drumuri, Mihai Trăistariu a avut timp să pregătească şi revenirea sa pentru începutul anului viitor, cu un nou material discografic, la care a muncit foarte mult. Noul album, intitulat „Love is”, va conţine 14 piese în limba engleză, dar nu vor lipsi nici melodii în italiană, chineză sau în portugheză. „Nu mai cînt în limba română, pentru că albumele se lansează şi în străinătate şi este păcat să fac altfel. Noul material discografic se va lansa în cele 14 ţări cu care am semnat contract. În Statele Unite ale Americii încă nu am reuşit… Însă eu mai am un proiect cu Tommy Mottola”, a mărturisit artistul.

Deşi, de Crăciun, Mihai a fost plecat în turneu, nici în noaptea dintre ani artistul nu va sta lîngă Ioana, iubita sa, interpretul avînd de susţinut cîteva spectacole în capitală.