Mii de tineri au sărbătorit Învierea prin cluburi

Conform „tradiţiei” din ultimii ani, după slujba de Înviere, tinerii constănţeni, dar şi turiştii veniţi la Mamaia, în minivacanţă, au mers, în grupuri mai mari sau mai mici, prin cluburile din staţiune, unde ofertele pentru distracţie au fost variate şi tentante. Este deja un adevărat trend să petreci Paştele în club, în ciuda controverselor, iar anul acesta au fost tot mai mulţi tineri care au preferat dansul în ring, shot-urile sau cocktail-urile şi ritmurile DJ-ilor, în detrimentul cozonacilor, ouălor vopsite şi vinului roşu de pe masa de Paşte de... acasă. După cum se ştie, „agitaţia” nocturnă din Mamaia începe după miezul nopţii, iar în noaptea de Înviere, tinerii au dat buzna în cluburi în jurul orei 2.00, semn că mulţi dintre ei au trecut înainte şi pe la biserică.

DE LA BISERICĂ, PE RINGUL DE DANS Petrecăreţii au forfotit prin Mamaia, de la un club la altul, în funcţie de preferinţele pentru distracţie. Numai în zona Cazinoului, au fost deschise, sâmbătă noapte, şapte cluburi, unde petrecerile au ţinut până la lumina zorilor. Tinerii care s-au „încins” prea tare au profitat de vremea caldă şi s-au răcorit pe plajă. „Am fost la slujbă, în fiecare an merg, am fost chiar şi cu părinţii, dar ei au rămas acasă şi eu am venit în club cu prietenii. Nu cred că e un păcat, că nu mai suntem în post şi dacă tot e sărbătoare mare, merită să ne bucurăm, chiar şi la club. Sunt alte vremuri acum”, a declarat o tânără din Constanţa, Mădălina. „Nu sunt foarte religios, dar am fost la biserică cu grupul meu de prieteni, din Constanţa. Eu sunt din Bucureşti şi am mai mulţi prieteni aici, fetele din grup au insistat mai mult să mergem şi la biserică, înainte de club. Nu ştiu dacă e bine să amestecăm Paştele cu petrecerea de noapte, dar cred că, anul acesta, sărbătoarea a „picat” puţin cam ciudat, în minivacanţă şi de aceea sunt pline cluburile de Paşte”, a declarat un alt tânăr, Silviu, din Bucureşti.

PETRECERI ŞI DUMINICĂ NOAPTE Nu doar noaptea de Înviere a fost una care a antrenat numeroşi tineri în cluburi. Pentru mulţi dintre aceştia, Paştele a fost un pretext perfect pentru distracţie, astfel că mulţi au petrecut şi duminică spre luni. „Am avut câteva seri excepţionale, chiar dacă clubul nu s-a umplut la toate petrecerile din minivacanţă. Sâmbătă noapte, a făcut show un DJ cunoscut la noi, cu nume predestinat, Pascal, iar animatoarele, chiar dacă nu s-au costumat în... iepuroaice sexy, tot i-au ţinut pe băieţi „în priză” până dimineaţă. Duminică noapte, s-a petrecut pe ritmuri greceşti, cu Ionuţ Galani, s-au spart farfurii şi s-a dansat mult. Sâmbătă noapte au fost mai mulţi petrecăreţi decât vineri, iar duminică mai mulţi decât sâmbătă, în total câteva sute. Încasările au mers bine în minivacanţă şi vom redeschide peste două săptămâni”, a declarat managerul de la Crema Summer Club din Mamaia, Elena Vasile.