Ministerul Transporturilor refuză să repare Podul IPMC

REPARAŢII PE BANII CONSTĂNŢENILOR Folosit intens ani la rând de şoferii de maşini grele din întreaga ţară, pasajul rutier Filimon Sârbu (cunoscut de constănţeni drept podul IPMC) a ajuns într-o stare avansată de degradare, existând pericolul de a se dărâma. Din acest motiv, autorităţile constănţene au interzis circulaţia pentru autovehiculele de mare tonaj, în urmă cu mai bine de un an, deviind circulaţia pe podul de la Butelii. În primăvara acestui an, în urma unei hotărâri a Consiliului Local Constanţa, Podul Filimon Sârbu a fost transmis din domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, pentru a putea fi reparat. „În luna martie am avut o întâlnire cu ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, i-am explicat situaţia în care se află infrastructura muncipiului Constanţa, care face legătura între drumurile naţionale şi portul Constanţa, solicitându-i, totodată, să găsească o soluţie pentru reabilitarea Pasajului Filimon Sârbu. Ţinând cont de acest lucru, am zis să aşteptăm Guvernul să vină să investească şi să-l repare pentru că este singura cale rutieră de legătură către port”, a spus viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău. Numai că nici această nouă încercare a Primăriei de a da podul Guvernului pentru a-l repara nu a avut sorţi de izbândă, conducerea ministerului precizând, printr-o notă semnată de secretarul general al Ministerului Transporturilor, Gheorghe Dobre, că „acest pasaj nu este un proiect prioritar interesului naţional”. Răspunsul celor de la Ministerul Transporturilor este cât se poate de uluitor, în condiţiile în care podul IPMC a fost tranzitat de milioane de tiruri din România, spre port, tocmai pentru interesul naţional. Şi cum practica celor din actualul Guvern este bine cunoscută, şi de această dată Ministerul Transporturilor a transmis foarte clar că repararea podului trebuie făcută pe banii constănţenilor, căci, deh, nu e treaba Guvernului! „Pasajul rutier este parte integrantă a bulevardului Aurel Vlaicu, situat în intravilanul municipiului Constanţa, constituind un bun din domeniul public al acestuia...”, se arată în nota ministerului. Cu alte cuvinte, Boagiu şi subalternii săi le-au transmis constănţenilor „să se spele pe cap cu podul IPMC, deşi acesta a fost distrus de tirurile din întreaga ţară”. Mai mult, viceprimarul Constanţei spune că, în motivarea refuzului celor de la minister de a prelua podul, se precizează că nu este prioritară preluarea podului pentru că, „...recent s-a deschis circulaţia de ocolire a municipiului Constanţa. Astfel, traficul greu are asigurată o rută permanentă, care nu tranzitează municipiul Constanţa”.

TIRURI INTERZISE Ţinând cont de răspunsul ministerului, viceprimarul Decebal Făgădău a declarat că Primăria a început discuţii cu reprezentanţii Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, Companiei de Drumuri şi Autostrăzi - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri, ai Poliţiei Rutiere şi Poliţiei de Frontieră pentru găsirea unei soluţii privind traficul greu. Decebal Făgădău a spus că, în urma acestor discuţii, s-a luat decizia ca, de la 1 octombrie, traficul greu să fie dirijat spre varianta ocolitoare a Constanţei, astfel încât autovehiculele de mare tonaj să nu mai aibă acces în oraş, cu excepţia celor care deservesc unităţi din municipiu. „Tot ce are ca destinaţie portul Constanţa va fi dirijat pe două rute. Cei care vin dinspre Hârşova şi Ovidiu vor intra pe bulevardul Aurel Vlaicu, vor face dreapta pe bulevardul IC Brătianu spre Murfatlar, unde vor intra pe varianta ocolitoare, iar apoi în port vor intra pe la poarta 9. În privinţa celor care vin de la Cernavodă, aceştia pot intra direct la Murfatlar pe varianta ocolitoare”, a spus Decebal Făgădău. El a adăugat că decizia de a interzice traficul greu a fost luată şi ca urmare a faptului că Pasajul Cumpenei, cunoscut şi ca Podul de la Butelii, s-a distrus şi ca urmare a circulaţiei maşinilor de mare tonaj. „Am efectuat o expertiză tehnică, iar aceasta recomandă să reducem cu minimum 50% traficul greu. Vom vedea ce vom face şi cu Pasajul Cumpenei. Probabil că vom face anumite lucrări pentru a se putea circula în condiţii normale, dar cert este că traficul greu nu mai are ce căuta în municipiul Constanţa după 1 octombrie, pentru că ministerul ne-a anunţat că este gata varianta ocolitoare a Constanţei. Până când va fi gata şi tronsonul de variantă Ovidiu - Valu lui Traian, pentru a găsi o soluţie în privinţa transportului greu ce vine dinspre Tulcea, Brăila, Galaţi, permitem să se folosească bulevardul Aurel Vlaicu şi o porţiune din bulevardul IC Brătianu, spre Valu lui Traian şi Murfatlar”, a mai spus Decebal Făgădău.