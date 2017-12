Ministrul delegat Borbely, administrator la o firmă pînă în octombrie, contrar legii

Ministrul delegat pentru Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, Laszlo Borbely, a figurat, pînă în luna octombrie a acestui an, pe lista administratorilor unei firme din Tîrgu-Mureş, funcţie incompatibilă cu cea de membru al Guvernului. Adunarea Generală a Acţionarilor firmei, Matricon SA, a decis, în data de 18 octombrie 2006, revocarea Consiliului de Administraţie, compus din Johannes Reissermayer, Hollohaza Faszekas Laszlone, Gheorghe Lungu, Lorend-Geza Bulyovszky şi Ladislau Borbely. Hotărîrea AGA a fost publicată în Monitorul Oficial. Modificarea a fost operată la Registrul Comerţului în data de 19 octombrie, iar patru zile mai tîrziu a fost transmisă bursei, Matricon fiind tranzacţionată atunci pe piaţa Rasdaq. Laszlo Borbely a confirmat ieri că a fost administrator al firmei din Tîrgu-Mureş. "Am demisionat, în mod oficial, în 2004, înainte de expirarea datei la care deputaţii puteau să renunţe la funcţiile incompatibile. Din acel moment, nu am mai avut niciun contact cu firma Matricon şi nu am mai participat la nici o adunare a acţionarilor", a declarat Borbely. El a adăugat că, în opinia lui, a îndeplinit toate demersurile oficiale. "Nu este treaba mea dacă firma respectivă nu şi-a asumat responsabilităţile pentru a trimite formalităţile necesare", a mai spus Borbely. Matricon a fost înfiinţată în 1952 şi a fost privatizată în 1999, devenind societate cu capital majoritar german. Firma produce subansamble şi matriţe pentru sectorul auto şi are un capital social de 2,3 milioane lei.