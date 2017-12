Ministrul iranian de Interne a recunoscut că diploma sa de la Oxford este falsă

Devenit, în ultimele două luni, subiect al unui tir încrucişat de critici, deţinătorul portofoliului Internelor în Guvernul de la Teheran, Ali Kordan, a recunoscut că diploma de doctor onorific al universităţii britanice Oxford este un fals de care vinovat se face un intermediar. Într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Mahmoud Ahmadinejad, oficialul explică faptul că nu a avut niciun dubiu în legătură cu veridicitatea documentului. În luna august, cînd a fost numit în funcţie, deputaţii iranieni s-au arătat neîncrezători în legătură că titlul de doctor onorific în drept oferit de prestigioasa universitate, care fusese inclus în CV-ul lui Ali Kordan. Cea mai veche universitate din Marea Britanie a indicat într-un comunicat că nu deţine niciun dosar conform căruia Ali Kordan ar fi primit o diploma onorifică emisă de Oxford pe numele său.

Ali Akbar Javanfekr, consilier de presă al preşedintelui Ahmadinejad, l-a criticat în termeni duri pe ministrul de Interne, cerîndu-i să ia “o decizie curajoasă şi corectă, înaintea altora”. Deputaţii iranieni au cerut, la rîndul lor, demisia ministrului. În mesajul adresat şefului statului, Ali Kordan afirmă că a primit titlul onorific în urmă cu opt ani, printr-un intermediar, care s-a prezentat drept reprezentant al universităţii britanice la Teheran. “Doctoratul mi-a fost acordat pe baza experienţei mele şi a unei teze pe care am trimis-o universităţii Oxford, prin respectivul intermediar”, afirmă oficialul iranian, adăugînd că nici nu i-a trecut prin minte să pună la îndoială autenticitatea diplomei obţinute. Ali Kordan nu l-a identificat pe intermediar şi nu a precizat dacă a oferit sau nu bani în schimbul diplomei, respingînd implicit ideea demisiei sale. “Am fost surprins că Univeristatea Oxford nu a confirmat acest doctorat. Am încercat să-l contactez pe intermediar, însă nu l-am găsit şi am ajuns la concluzia că el este cel care a comis falsul”, a insistat Ali Kordan, adăugînd că va depune plîngere împotriva acestuia.