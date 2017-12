Mircea Geoană îşi anunţă astăzi candidatura la şefia PSD

La Craiova va avea loc astăzi Conferinţa extraordinară a filialei doljene a PSD. Preşedintele PSD Dolj, deputatul Ion Călin, a declarat că, în cadrul acestei şedinţe, Mircea Geoană îşi va anunţa candidatura pentru un nou mandat la şefia partidului. Liderul social-democrat a fost prezent ieri la conferinţa extraordinară a PSD Ilfov, unde a declarat că este momentul ca partidul său să strîngă rîndurile pentru eliminarea "fisurilor" din partid. "Adevărul este că această guvernare frauduloasă, în frunte cu tartorul portocaliu - Traian Băsescu - ne-a furat munca noastră, cele patru milioane de voturi", le-a transmis el delegaţilor prezenţi la conferinţa filialei din Ilfov. Geoană i-a acuzat pe preşedintele Băsescu şi pe premierul Tăriceanu că "nu au nimic altceva în cap decît să acumuleze putere şi bani pentru clientela politică", un proiect post-aderare pentru România fiind inexistent, în momentul de faţă. El a ţinut să respingă zvonistica unor "înţelegeri" cu actuala putere: "Cum am putea avea un angajament cu Traian Băsescu, cel care are ca principal ţel să distrugă PSD-ul? Băsescu vrea puterea absolută, iar Tăriceanu doar o ciosvîrtă de care se mai împiedică, adevăratul arbore de care se teme Băsescu fiind PSD-ul". Potrivit liderului social-democrat, "oligarhia portocalie prăduieşte activele statului": "Cei de la putere vorbesc de corupţie la PSD? De fapt, în jurul oligarhilor portocalii umblă magistrale de asfalt şi construiesc Fondul Proprietatea ca să prăduiască activele statului. Aceşti oameni sînt, de fapt, nişte impostori. Trebuie să le băgăm gogoaşa portocalie înapoi pe gît şi să-i trimitem să pună asfalt pe cărările opoziţiei". Geoană crede că Băsescu "se va prăbuşi pentru că este garantul minciunii portocalii". Liderul PSD a făcut apel şi la solidaritate, referindu-se la situaţia lui Adrian Năstase: "A da cu piatra în cel slab este un lucru uşor. A da cu piatra în cel slab, care a fost puternic înainte, este şi tentant. Dar a da cu piatra în cineva care este jos şi are probleme nu este creştineşte şi nu este un lucru pe care trebuie să-l facem". El consideră că "adevăratul necaz al acestei ţări şi al unor colegi ai noştri este acel crocodil lacrimogen - de care vorbeam la Tîrgu Mureş -, care cu un ochi se uită într-o parte, cu unul plînge, cu unul vede Marea Neagră". El şi-a încheiat discursul spunînd: "Cel care face bine la greu este plăcut lui Dumnezeu. Cel care ridică piatra cînd este puternic şi celălalt este slab, de piatră va muri".

La începutul lunii noiembrie, membrii Biroului Permanent al PSD şi liderii filialelor judeţene au stabilit, la Tîrgu Mureş, ca în 10 decembrie să aibă loc Congresul extraordinar al partidului, la care, pe lîngă modificarea Statutului, se vor desfăşura şi alegeri pentru funcţiile de conducere centrale, programate iniţial pentru luna aprilie. Hotărîrea, adoptată cu o majoritate covîrşitoare, a avut la bază argumentul că 2007 este un an al alegerilor europene şi posibil al alegerilor anticipate, iar desfăşurarea Congresului PSD în luna aprilie ar fi pus partidul în situaţia de a aborda campania electorală pentru PE în plină competiţie internă. Ieri, şi preşedintele PSD Bucureşti, Sorin Oprescu, a lăsat să se înţeleagă că va candida la şefia partidului la congresul extraordinar din decembrie, la insistenţele unor jurnalişti.