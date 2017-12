Moga, în vogă şi peste Ocean

Producătorul muzical Marius Moga a început să fie căutat şi apreciat în America, unde colaborează cu cântăreţi în vogă. În timp ce aşteaptă lansarea oficială a single-ului „The Man Who Never Lied”, compus de el pentru Maroon 5, Marius Moga a lucrat, împreună cu Jason Nevins şi Greg Holden, alţi doi artişti din New York, la primul single al câştigătorului din sezonul trecut de la „The Voice”, Jermaine Paul. Piesa „I Believe In This Life” a fost lansată în cadrul ultimei ediţii a show-ului american televizat „The Voice” şi s-a bucurat de un real succes.

Astfel, Moga, antrenorul de la „Vocea României”, şi-a anunţat, ieri, fanii de pe Facebook, că acesta este primul lui single care „se aude” în Statele Unite ale Americii şi este în aşteptarea lansării piesei compuse pentru Maroon 5.