Monica Macovei, latifundiara de lângă Vama Veche

Primele trei declarații de avere ale candidaților la Președinția României, postate www.integritate.eu, au adus și o primă surpriză. Dacă vă întrebați, dintre Victor Ponta, Klaus Iohannis și Monica Macovei, cine are proprietăți în județul Constanța, vă răspundem că... nu vă așteptați la aşa răspuns. Născută în București, eterna bugetară Macovei este departe de a fi o sărăntoacă. Este chiar o mică latifundiară în apropiere de Vama Veche. Ea deține în Limanu, comuna de care aparține Vama, nu mai puțin de patru terenuri, achiziționate între 1994 și 2012. În aceeași comună, Macovei are și o casă de vacanță, construită în 1994. Ca nu cumva să credeți că Monica Macovei are proprietăți doar la malul mării, vă anunțăm că, în conformitate cu aceeași declarație de avere, fosta procuroare predecembristă mai deţine, pe lângă imobilele din județul nostru, alte două terenuri în Corbeanca (Ilfov) și Frățești (Giurgiu) și alte patru case - trei în București și una în Corbeanca. În galeria de imagini a materialului din ediția online a „Telegraf“ găsiți declarația de avere a candidatei la Președinție, în format pdf.

"Săraca" Monica Macovei susține, pe un site de socializare, că nu are de unde să dea bani pentru campanie și a cerut admiratorilor săi să facă chetă pentru ca ea să poată candida. Potrivit site-ului stiripesurse.ro, Monica Macovei a blocat un operator de transfer bancar în sistem online, după ce a început cheta. Numărul mare de cereri în numele candidatului li s-a părut suspect reprezentanților unității bancare, care au decis să nu mai dea curs solicitărilor pentru numele de „Macovei”, până nu se vor lămuri dacă au de-a face cu o ilegalitate.

Astăzi este ultima zi în care mai pot fi depuse candidaturi la Președinția României, urmând ca până joi să fie postate pe același site declarații de avere ale tuturor celor înscriși în cursa pentru cea mai înaltă funcție în stat. Vă vom ține la curent cu eventualii candidați care au proprietăți în județul nostru.