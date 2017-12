Monoxidul de carbon, ucigaşul tăcut! 70% dintre români nu-l iau în seamă!

Dacă ai o locuinţă şi o încălzeşti, indiferent cu ce, trebuie să fii conştient de riscurile la care te supui în ceea ce priveşte acumulările periculoase de monoxid de carbon (CO). Un studiu realizat de Honeywell în România, pe un eşantion de peste 1.000 de proprietari de locuințe, a arătat doar o treime (30%) dintre ei au fost conștienți că metoda de încălzire (gazele naturale, lemnul sau cărbunele) presupune un risc fatal. Monoxidul de carbon este un gaz incolor, insipid și inodor, care este emis atunci când un combustibil organic nu arde complet. Acesta poate afecta grav oamenii și are potențialul de a ucide atunci când nu este detectat. Aparatele de uz casnic cu combustibili fosili care nu au fost instalate corespunzător sau nu au fost verificate la timp sunt o cauză comună a intoxicațiilor cu monoxid de carbon în familie.

Studiul Honeywell arată o lipsă de înțelegere a amenințărilor pe care le aduce CO, mai ales că 34% din cei intervievați cred în mod eronat că o bună ventilație a locuinței ar fi suficientă pentru a evita acest pericol. În plus, 15% consideră în mod greșit că nu trebuie să ia măsuri pentru a preveni emisiile de CO pentru că pot simți mirosul de gaz în cazul în care acesta s-a acumulat în interiorul casei. În același timp, 19% dintre cei intervievați cred că alarmele de fum instalate în case sunt suficiente, deși cele mai multe dintre aceste dispozitive nu au capacitatea de detectare a monoxidului de carbon.

O AMENINŢARE REALĂ „Fiind un gaz inodor, insipid și incolor, CO reprezintă o amenințare reală pentru proprietarii de case și, prin urmare, este important să fie luate măsurile potrivite pentru a se proteja astfel de emisii”, spune Gelu Olteanu, Sales Leader Honeywell pentru divizia Environmental and Energy Solutions România: „Oamenii ar trebui să inspecteze periodic și să curețe sistemele de încălzire din locuință, dar și să urmeze întotdeauna instrucțiunile producătorilor privind instalarea și operarea dispozitivelor lor. În plus, plasarea de alarme de monoxid de carbon certificate EN50291 în locuințe asigură avertizarea atunci când apare o acumulare de gaz, cu mult înainte ca emisia să ajungă la un nivel periculos”.

Cu toate acestea, studiul arată de asemenea că mai puțin de jumătate dintre respondenți (42%) au luat în considerare achiziționarea unui detector de monoxid de carbon separat. „De multe ori, specialiștii care se ocupă de curățarea hornurilor și a sobelor sunt solicitați numai după apariția incendiilor sau a intoxicațiilor cu CO într-o casă sau într-o clădire”, spune Florin Cetățeanu, expert tehnic extrajudiciar în cadrul Asociației Coșarilor din România: “Intoxicațiile cu monoxid de carbon se datorează fie faptului că nu este curățat coșul de fum, fie faptului că acesta sau soba nu sunt etanșe, fie faptului că nu există priză pentru aer proaspăt. Monoxidul de carbon reprezintă un risc important și îi incurajăm pe toți să contribuie la reducerea riscului asigurându-se că aparatele de încălzit și coșurile de fum sunt curățate întotdeauna și au efectuate la zi toate lucrările de întreținere”.

Simptome comune ale intoxicării cu CO

Simptomele comune ale intoxicării cu CO includ dureri de cap, amețeli, greață, confuzie, vedere încețoșată, pierderea cunoștinței. Moartea se instalează lent. Studiul face parte din “Case ocrotite”, o campanie europeană ce are ca scop creșterea gradului de conștientizare a posibilelor surse de CO, dar și a amenințărilor pe care acest gaz le aduce. Pentru mai multe detalii, vizitați www.detectormonoxidcarbon.ro.