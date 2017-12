Moţiunea de cenzură are tot mai multe şanse

ŞI TOT MAI VIN Transferurile recente ale parlamentarilor către PNL dau tot mai multe şanse de izbândă moţiunii de cenzură depuse miercuri de parlamentarii USL. Documentul, intitulat „Opriţi Guvernul şantajabil!“, a fost depus la Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor. Moţiunea de cenzură este semnată de 116 parlamentari, numărul minim necesar pentru iniţierea acestui demers. În acest sens, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se reunesc luni pentru a stabili data citirii şi votării moţiunii de cenzură. Raportul de forţe se tot schimbă în ultima perioadă, după ce vineri şi-a anunţat demisia din PDL şi intrarea în PNL deputatul Marius Dugulescu. Acesta a explicat că a ajuns la un capăt de drum din cauza nemulţumirilor care s-au acumulat de-a lungul vremii şi a deciziilor proaste prin care a fost condusă filiala Timiş a PDL. La aceeaşi concluzie ca şi Dugulescu au ajuns şi senatorul de Hunedoara Dorin Păran, care a demisionat vineri din PDL şi care se va înscrie în PNL şi va fi urmat de deputatul de Hunedoara Iosif Blaga, care ar urma să demisioneze şi el din PDL. Liderul Grupului PSD din Camera Deputaţilor, Mircea Duşa, a precizat miercuri că Gheorghe Ciobandu (PDL) a demisionat din partid şi a depus cererea pentru afiliere la Grupul social-democrat din Cameră.

RAPORT DE FORŢE, ÎN SCHIMBARE Prin urmare, la sfârşitul săptămânii, Puterea mai are în Camera Deputaţilor, din totalul de 326 de deputaţi, doar 167, în timp ce Opoziţia are 150 de deputaţi (90-PSD şi 60-PNL+PC). În Camera Deputaţilor există nouă independenţi, inclusiv Mihail Boldea, arestat preventiv, care nu poate fi prezent la vot, dar care intră în calculul pentru cvorum. Pentru ca acest raport de forţe să devină oficial, Mircea Dugulescu şi Gheorghe Ciobanu trebuie să-şi anunţe demisia din PDL în plenul Camerei. În Senat, raportul de forţe este cu totul altul. Aici Opoziţia are 67 de senatori (41-PSD şi 26-PNL+PC), în timp ce Puterea mai are doar 64 de senatori. Moţiunea va fi susţinută şi de unii parlamentari independenţi, unul dintre aceştia fiind deputatul Ioan Munteanu, care a declarat că va susţine moţiunea de cenzură dacă vor fi prezenţi la vot toţi parlamentarii USL.

PRO ŞI CONTRA Dacă Opoziţia este mulţumită de faptul că majoritatea din Parlament va fi cu totul alta în scurt timp, iar moţiunea de cenzură va putea avea sorţi de izbândă, reprezentanţii Puterii se dau de ceasul morţii să-şi păstreze parlamentarii, încercând totuşi să fie siguri pe ei şi ironici în acelaşi timp. Deputatul PDL Cezar Preda a declarat că ultimele plecări din partid reprezintă „închiderea unui ciclu care era prestabilit“ odată cu părăsirea PDL de către Sorin Frunzăverde, el precizând că orice plecare afectează partidul, „dar nu structural“. De cealaltă parte, liberalii din Constanţa spun că transferurile recente dinspre Putere spre Opoziţie „ne arată că suntem în pragul unei bătălii politice majore, care nu priveşte doar USL, ci tot parcursul României pe termen lung“. „Cei care s-au alăturat PNL sunt persoane care au avut de-a lungul vremii un comportament decent din punct de vedere politic şi cărora nu li se pot reproşa fapte de corupţie. PDL se află în plin proces de disoluţie, într-o degringoladă fără ieşire şi probabil va dispărea de pe scena politică“, a declarat preşedintele PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir.