Mult soare și temperaturi de până la 18 grade C, la malul Mării Negre!

Marți, 21 martie, meteorologii anunță, la Constanța, vreme extrem de frumoasă, cu temperaturi maxime de până la 18 grade C; temperaturile minime se vor încadra în intervalul 3 și 6 grade C. Miercuri, 22 martie, vremea se va menține frumoasă la malul Mării Negre. Temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 10 și 16 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 2 și 6 grade C, potrivit meteorologilor. Vom vedea și razele soarelui printre nori în zilele menționate. De soare vom avea parte și joi, 23 martie. Temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 9 și 15 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 2 și 6 grade C.