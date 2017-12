Munca multă, sărăcia românului!

Pauzele lungi şi dese, cheia marilor succese. Această vorbă de duh, rostită în cine ştie ce moment de „geniu” al vreunui hîtru român, continuă să stea la temelia relaţiilor de muncă pe plaiurile mioritice. Pentru că la noi plata se face lunar, şi nu la oră ca în majoritatea statelor occidentale, iar salariile medii lunare din ţara noastră nu ajung nici măcar la valoarea indemnizaţiei de şomaj din Europa de Vest, românul trage cît se poate de mult de timp. Fie şi lucrînd suplimentar peste cele 41 ore săptămînale de serviciu - mult prea mult chiar şi pentru UE - este cît se poate de evident că în România se lucrează prost şi fără nicio noimă. Statisticile arată că 90% din salariaţii români fac zilnic ore suplimentare, iar 44,5% dintre aceştia au un program zilnic de lucru de cel puţin 10 ore. Potrivit unui sondaj efectuat de BestJobs, mai mult de un sfert dintre respondenţi (25,8%), care sînt angajaţi atît în firme de stat, cît şi în companii private, spun că rămîn peste program în fiecare zi aproape o oră, în timp ce 29,7% din salariaţi se plîng de faptul că sînt nevoiţi să muncească, în plus, faţă de programul de lucru, pînă la două ore zilnic. Aproape jumătate din cei care stau peste program la serviciu (44,5%) spun că lucrează, în plus, în fiecare lună, cel puţin 40 de ore suplimentare. Doar 17,1% dintre participanţii la sondaj au declarat că le sînt plătite întotdeauna orele suplimentare, în timp ce 15,8% spun că doar ocazional sînt recompensaţi de către patroni pentru că lucrează zilnic peste program. Reprezentanţii Inspecţiei Muncii ridică din umeri şi spun că asemenea cazuri sînt foarte greu de depistat întrucît mulţi angajaţi nu fac plîngeri împotriva patronilor pentru neplata orelor suplimetare. Cele mai multe firme sancţionate pentru aceste nereguli de inspectorii de muncă activează în construcţii, servicii, comerţ şi confecţii. Potrivit Codului Muncii, sancţiunile contravenţionale emise pentru încălcarea acestor drepturi, respectiv plata orelor peste program şi a pauzei săptămînale, sînt cuprinse între 1.500 şi 3.000 de lei. Chiar dacă au cel mai lung program săptămînal de lucru din Europa, angajaţii români din mediul privat cîştigă de nouă ori mai puţin decît nemţii, care au un salariu săptămînal mediu brut de 809 euro! Cîştigul orar al unui angajat român este de 2,20 euro pe oră, în timp ce media salarială în Cehia şi Croaţia este de 5,10 euro pe oră. În Slovenia, ţara cu cel mai mare cîştig salarial din Europa de Est, un angajat cîştigă, în medie, 5,80 euro pe oră. Potrivit unei analize a Pricewaterhouse Coopers (PwC), un angajat român aduce anual angajatorului un profit mediu de 400 euro, de peste zece ori mai mic decît media europeană şi de două ori mai puţin decît media înregistrată la nivelul Europei Centrale şi de Est, unde indicatorul este de 850 de euro pe an.