Muncitorii români, exploataţi în şantierele navale din Olanda

10:14:10 / 08 Martie 2016

Buni,rai,suntem in aceiasi galeata

In Romania,muncitorii sunt platiti prost,in Olanda la fel,pentru ca ce sa vezi,suntem romani. Un american,un german,un altul ar fi fost la fel de prost tratat ? Nu!!! Asta pentru ca cei ce ne reprezinta incurajeaza pe fata asa ceva.Investitorii sunt chemati pentru ca bulibasii nostril ne vand ca forta de munca ieftina,nu ca romani chiar sunt muncitori. Daca nu accepti munca pe bani putini,esti numit puturos,dar cei care ne conduc prost,vor salarii si pensii care nu sunt justificate de calitatea activitatilor prestate,ci pretense pentru pozitia in ierarhia sociala,pozitie nemeritata si batjocorita. Ce are unul nascut in Olanda in plus fata de un roman,cand bat amandoi acelasi cui? Cel olandez are lideri,are in spate o natiune,noi avem niste rahati cu ochi,tradatori de tara.