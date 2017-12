Muşcată de un cîine întărîtat chiar de victimă

O femeie de 56 de ani a ajuns, joi, în Urgenţa Spitalului Judeţean, dupã ce a fost muşcatã de un cîine. Georgeta Tudor, din Lumina, le-a povestit cadrelor medicale cã şi-a petrecut ziua respectivã la o vecinã al cãrei soţ, fost navigator, a murit de curînd. Potrivit femeii, cîinele acestora, un ciobãnesc german, a fost foarte afectat de moartea stãpînului sãu, drept care, de aprox. o sãptãmînã, nu mai mîncase nimic. ”M-am apropiat de el încercînd sã-l hrãnesc. Nu era prima datã cînd îi dãdeam sã mãnînce, mã cunoştea şi pe mine, şi pe soţul meu, nu era o problemã”, a povestit pacienta. Ba mai mult, aceasta susţine cã incidentul care a urmat a fost tot din vina ei. “Nu mi-am dat seama cã în urma mea venea şi cîinele meu, cu care ciobãnescul german nu se înţelegea. Cîinii s-au luat la bãtaie, iar eu am vrut sã-i despart. Am încercat sã-mi iau cîinele în braţe, dar în momentul acela, ciobãnescul m-a muşcat de braţul stîng”, a adãugat femeia despre cele întîmplate. În ciuda celor întîmplate, pacienta susţine cã nu are de gînd sã depunã plîngere împotriva stãpînei animalului, ba din contrã considerã cã poartã responsabilitatea pentru întreaga întîmplare. “Cîinele este dresat, nu a mai muşcat pe nimeni pînã acum, a fost un incident nefericit. Am fost cu el la doctor, ni s-a spus cã este perfect sãnãtos şi cã nu avem de ce sã ne facem griji cã ar putea fi turbat”, a adãugat Georgeta. În urma muşcãturii, femeia s-a ales şi cu o fracturã de mînã, ea fiind ţinutã sub observaţie în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean Constanţa.